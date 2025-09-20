Katrina Kaif To Make Her Pregnancy Announcement Soon Actress Baby Bump Photo Viral कटरीना कैफ क्या जल्द करने वाली हैं प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट? बेबी बंप के साथ फोटो वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
कटरीना कैफ क्या जल्द करने वाली हैं प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट? बेबी बंप के साथ फोटो वायरल

कटरीना कैफ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे देखकर फैंस हैरान हैं और खुश भी हैं। कटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें काफी समय से सुर्खियों में हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 11:57 AM
कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की काफी समय से खबरें आ रही हैं। वहीं कटरीना पब्लिक इवेंट्स में भी कम नजर आती हैं जिससे फैंस भी गुड न्यूज का अनुमान लगाते हैं। लेकिन हर बार फिर इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया जाता था। वहीं अब इन सबके बीच कटरीना की एक फोटो वायरल हो रही है जिसके बाद प्रेग्नेंसी की खबरों को और हवा मिल गई।

क्या है वायरल फोटो

दरअसल, कटरीना की जो फोटो वायरल हो रही हैं वो किसी फोटोशूट की दिख रही है और इसमें बेबी बंप भी नजर आ रहा है। हालांकि यह फोटो रियल है ऐसा एडिटिड इसको लेकर अभी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही यह फोटो वायरल होने लगी फैंस कटरीना और विकी कौशल को बधाई देने लगे।

लोगों के रिएक्शन

एक ने कमेंट किया कि मैं चिल्ला रही हूं खुशी से। वहीं एक ने लिखा कि एक पल को मुझे लगा कि ये करीना के प्रेग्नेंसी की थ्रोबैक फोटो है, लेकिन नहीं, बधाई हो।

बता दें कि कटरीना के प्रेग्नेंसी की खबरें 30 जुलाई से शुरू हो गई थीं जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह फेरी पोर्ट में नजर आई थीं। उस वक्त फैंस ने अनुमान लगाया कि वह प्रेग्नेंट हैं।

एड शूट की कटरीना कैफ की फोटो

वहीं इससे पहले एक पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसमें लिखा गया कि कटरीना और विकी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हालांकि बाद में वो पोस्ट फेक निकला था।

प्रोफेशनल लाइफ

फिलहाल दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी लास्ट फिल्म छावा में नजर आए थे जो इसी साल रिलीज हुई थी। वहीं अब वह लव एंड वॉर में नजर आएंगे जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी हैं।

वहीं कटरीना लास्ट फिल्म मैरी क्रिसमस में नजर आए थे जो पिछले साल रिलीज हुई थी। इसके बाद से कटरीना ने कोई फिल्म साइन नहीं की है।

