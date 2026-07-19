Photos: कटरीना कैफ ने बेटे विहान के साथ शेयर कीं तस्वीरें, लिखा- बेस्ट बर्थडे
Katrina Kaif Instagram Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे विहान के साथ फोटोज शेयर की हैं और लिखा है, ‘बेस्ट बर्थडे।’
बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ का गुरुवार को 43वां जन्मदिन था। वहीं रविवार के दिन कटरीना ने अपने फैंस के साथ अपने जन्मदिन की तस्वीरें शेयर कर उन्हें सरप्राइज दिया है। इन तस्वीरों में कटरीना अपनी जिंदगी के दो सबसे खास लोगों, पति विकी कौशल और अपने 8 महीने के बेटे विहान कौशल, के साथ सुकून के पल बिताती नजर आ रही हैं। बता दें, मां बनने के बाद ये कटरीना का पहला जन्मदिन है।
कैप्शन में छलका कटरीना का प्यार
इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए कटरीना ने एक बेहद इमोशनल और प्यारा कैप्शन भी लिखा है, 'मैं हमेशा इस बात के लिए ऊपर वाले की आभारी रहूंगी कि आप मेरी जिंदगी में आए। आप मेरा सबसे कीमती आशीर्वाद हैं। बेस्ट बर्थडे।' इसके बाद कटरीना ने विकी को टैग करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘तुम भी वैसे बुरे नहीं हो…।’
फैंस ने लुटाया प्यार
जैसे ही कटरीना ने ये तस्वीरें पोस्ट कीं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स लगातार एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनके बेटे विहान पर प्यार बरसा रहे हैं। इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक भावुक फैन ने लिखा, 'पहली और आखिरी तस्वीर को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस रो ही पड़ूंगी।' वहीं, विहान की एक झलक पाने के लिए बेताब एक दूसरे फैन ने कमेंट किया, 'प्लीज… हमें बच्चे को देखना है, उसका चेहरा दिखाओ।'
दिसंबर 2021 में हुई थी शादी, 2025 में बने माता-पिता
आपको बता दें कि बॉलीवुड के इस पावर कपल यानी कटरीना कैफ और विकी कौशल ने दिसंबर 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर में सात फेरे लिए थे। शादी के करीब चार साल बाद कटरीना और विकी के घर किलकारी गूंजी और दोनों ने अपने बेटे विहान कौशल का इस दुनिया में स्वागत किया। फिलहाल कटरीना फिल्मों से थोड़ा दूर अपनी मदरहुड लाइफ को एन्जॉय कर रही हैं और ये बर्थडे उनके लिए अब तक का सबसे खूबसूरत बर्थडे बन चुका है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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