कटरीना कैफ का मां बनने के बाद पहला पोस्ट, विकी और बेटे के साथ सेलिब्रेट किया क्रिसमस

संक्षेप: कटरीना कैफ ने क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है और उनके शेयर करते ही यह फोटो वायरल हो गई है। न्यू मॉम का बेबी होने के बाद यह पहला पोस्ट है।

कटरीना कैफ के लिए इस साल का क्रिसमस काफी खास था क्योंकि मां बनने के बाद उनका और उनके बेटे का पहला क्रिसमस था। कटरीना ने मुंबई में परिवार वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। फैंस को यह फोटो इतनी क्यूट लगी कि सब उन पर प्यार लुटा रहे हैं। इतना ही नहीं यह कटरीना का बेबी होने के बाद पहला पोस्ट है।

कटरीना के क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो कटरीना ने जो फोटो शेयर की है उसमें आपको क्रिसमस ट्री दिखेगा जिसे डेकोरेट किया गया है। कटरीना के साथ विकी कौशल, सनी कौशल और कटरीना के भाई भी साथ नजर आ रहे हैं। सबने क्रिसमस कैप पहनी है। कटरीना ने रेड कलर का आउटफिट पहना है।

पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन फोटो शेयर कर कटरीना ने लिखा, ‘लव, जॉय और सबको शांति। आज है मैरी क्रिसमस।’ इस पोस्ट पर फैंस के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, द मोस्ट अवेटेड क्रिसमस पिक। एक ने लिखा कि हमें बेबी कौशल का इंतजार है। वहीं एक ने लिखा कि मम्मी-पापा का पहला क्रिसमस बेबी के साथ।

बता दें कि इसी साल नवंबर में विकी और कटरीना के बेटे का जन्म हुआ है। दोनों ने साल 2021 में रिलेशनशिप के कुछ समय बाद शादी की थी। वहीं इसी साल सितंबर में दोनों ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी।

विकी ने बताया पिता बनने की फीलिंग हाल ही में जीक्यू इंडिया से बात करते हुए विकी ने पिता बनने की फीलिंग पर कहा था, हर दिन एक नया इमोशन आता है। फिलहाल काफी जल्दी होगा मेरे लिए एनालाइज करना। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था।

प्रोफेशनल लाइफ दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी लास्ट छावा में नजर आए थे जो सुपरहिट थी और इसी साल रिलीज हुई थी। वहीं अब वह लव एंड वॉर में नजर आएंगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ।