जब कटरीना कैफ को होता है अपने लुक्स पर शक, बढ़ते वजन पर ऐसा होता है पति विकी का रिएक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। कपल की लव मैरिज हुई थी जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। एक चैट के दौरान कटरीना कैफ ने बताया कि उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर शिकायतों पर उनके पति विकी कौशल का क्या रिएक्शन होता है। कटरीना कैफ ने बताया कि उन्हें खुद के साथ रोजाना उतना ही शालीन होना पड़ता है क्योंकि उनका कॉस्मैटिक ब्रांड Kay Beauty By Katrina (के ब्यूटी बाय कटरीना) का मतलब है It's Kay to be You (जो आप हो वो होना ठीक है)