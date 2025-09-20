तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं कैटरीना कैफ, इस दिन दे सकती हैं बच्चे को जन्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबर तेजी से वायरल हो रही है। अब उनकी बेबी डिलीवरी की डेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कैट इस दिन अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी।

बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के पेरेंट्स बनने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कैटरीना प्रेग्नेंट हैं और अगले महीने अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अब एक्ट्रेस की डिलीवरी डेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। फैंस कपल को लेकर खुशी जाता रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कैटरीना जल्द अपनी नई तस्वीरों के साथ फैंस को आने वाली खुशखबरी की जानकारी दे सकती हैं। एक्ट्रेस की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसे एक्ट्रेस का मैटरनिटी फोटोशूट बताया जा रहा है।

डिलीवरी डेट बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो कैटरीना कैफ अपने नौवे महीने में हैं और जल्द बच्चे को जन्म दे सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “वह अपनी प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं। अगले महीने 15 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से पहले डिलीवरी की उम्मीद है। एक्ट्रेस और उनके पति विक्की कौशल इसे गुप्त रखना चाहते हैं और बच्चे के जन्म के बाद इसका एलान कर सकते हैं।” ऐसा भी कहा जा रहा है कि कैटरीना अपनी खास दोस्त अनुष्का शर्मा की तरह बच्चे के आने के बाद ही फैंस को बच्चे की जानकारी देने की प्लानिंग कर रहे हैं।

आखिरी फिल्म वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म 2024 में आई फिल्म ‘मैरी क्रिसमस’ के बाद से कैटरीना फिल्मों से गायब हैं। उन्हें कम ही देखा गया है। वहीं विक्की कौशल ने इस साल अपनी फिल्म छावा से धमाका किया है। आने वाले दिनों में उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट में देखा जाएगा।