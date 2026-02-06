Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKatrina Kaif Bruises over body while shooting Kamli Dhoom 3 Dance Reveals Shakti Mohan
इस गाने के लिए कटरीना ने की थी कड़ी मेहनत, शरीर पर थे चोट के निशान, हिट हुआ सॉन्ग

इस गाने के लिए कटरीना ने की थी कड़ी मेहनत, शरीर पर थे चोट के निशान, हिट हुआ सॉन्ग

संक्षेप:

Song Behind The Scene: कटरीना कैफ एक बेहतरीन अदाकारा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे फिल्म में एक्टिंग की बात हो या गानों में डांस की, कटरीना हर चीज को बखूबी करती हैं। आज हम आपको कटरीना के गाने ‘कमली’ से जुड़ा किस्सा बता रहे हैं। 

Feb 06, 2026 03:50 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धूम 3 का गाना कमली आपको याद ही होगा। गाने में कटरीना कैफ की परफॉर्मेंस भी आपको याद होगी। कमली में कटरीना की दमदार परफॉर्मेंस लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि, कई बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ जगहों पर कोरियोग्राफर शक्ति मोहन ने कटरीना का बॉडी डबल बनकर स्टेप्स किए थे। हालांकि, इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। शक्ति मोहन ने खुद इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस गाने के लिए वो वैभवी मर्चेंट को असिस्ट जरूर कर रही थीं, लेकिन उन्होंने कटरीना का बॉडी डबल बनकर डांस नहीं किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शक्ति मोहन थीं असिस्टेंट कोरियोग्राफर

फिल्मीज्ञान से खास बातचती में शक्ति मोहन ने बताया कटरीना ने वो गाना सोलो परफॉर्म किया था। कटरीना ने डेढ़ महीने गाने के लिए रिहर्सल की थी और सारे स्टेप्स खुद से ही किए थे, कुछ स्टंट्स को छोड़कर। एक्रोबैटिक स्टंट्स के लिए टीम ने फ्रांस से किसी को कटरीना के बॉडी डबल के लिए हायर किया था। लेकिन गाने के ज्यादातर स्टेप्स कटरीना कैफ ने खुद ही किए थे।

कटरीना के शरीर पर थे चोट के निशान

शक्ति मोहन ने कहा, “बहुत सी चीजें थीं जो कटरीना की जगह उनकी बॉडी डबल कर सकती थी, लेकिन कटरिना ने जोर दिया कि वो खुद करना चाहती हैं। एक बहुत कठिन स्टेप था जहां उन्हें बैक आर्क करना था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। जब शूट खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे घर पर एक प्यारे से नोट के साथ एक बैग भिजवाया था।”

2013 में रिलीज हुई थी धूम 3

धूम 3 की बात करें तो ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। आमिर खान फिल्म में डबल रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। धूम 3 को विजय कृष्णा आचार्या ने डायरेक्ट किया था। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Katrina Kaif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।