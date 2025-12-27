Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKatrina Kaif Birthday Post Salman Khan Tiger Tiger Wishes him luck shares photo of dabangg actor
'टाइगर, टाइगर, टाइगर…', कैटरीना ने दोस्त सलमान खान के लिए लिखा बर्थ डे पोस्ट

'टाइगर, टाइगर, टाइगर…', कैटरीना ने दोस्त सलमान खान के लिए लिखा बर्थ डे पोस्ट

संक्षेप:

सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान खान के बर्थ डे पर उनकी दोस्त कटरीना कैफ ने भी स्टोरी पोस्ट शेयर किया है। कैटरीना ने सलमान को सुपर ह्यूमन बताया है।  

Dec 27, 2025 02:01 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके बर्थ डे पर उनके फैंस, दोस्त और परिवार के लोग उन्हें विश कर रहे हैं। सलमान खान की दोस्त कैटरीना कैफ ने भी अपने दोस्त के लिए बर्थ डे पर स्टोरी पोस्ट की है। उन्होंने सलमान खान को अपने पोस्ट में सुपर ह्यूमन बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैटरीना का सलमान खान के लिए पोस्ट

कैटरीना कैफ ने सलमान खान की एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने सलमान खान के लिए लिखा- “टाइगर, टाइगर, टाइगर…60वें जन्मदिन की बधाई। आप जो सुपर ह्यूमन हैं…आपका हर दिन प्यार और लाइट से भरा हो।”

कैटरीना का सलमान के लिए पोस्ट

सलमान खान के फार्महाउस में हुई ग्रैंड पार्टी

सलमान खान ने अपने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक ग्रैंड पार्टी रखी। सलमान की पार्टी में कई जानेमाने चेहरे नजर आए। सलमान खान की पार्टी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सलमान खान की पार्टी में क्रिकेट के लिजेंड एमएस धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे।

ये भी पढ़ें:सलमान के बर्थडे में मीका ने खींचा सबका ध्यान, कार को छोड़ पहुंचे स्कूटी से

सलमान की पार्टी में धोनी समेत पहुंते थे ये मेहमान

एमएस धोनी के अलावा, आदित्य रॉय कपूर, महेश मांजरेकर, संगीता बिजलानी, रमेश तौरानी, रितेश देशमुख उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा, निखिल द्विवेदी, हुमा कुरैशी और सलमान खान के परिवार के लोग मौजूद रहे।

कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं सलमान और कैटरीना

सलमान खान और कैटरीना कैफ की बात करें तो दोनों कई फिल्मों में साथ काम कप चुके हैं। सलमान-कैटरीना की ऑन-स्क्रीन जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Salman Khan Katrina Kaif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।