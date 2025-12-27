'टाइगर, टाइगर, टाइगर…', कैटरीना ने दोस्त सलमान खान के लिए लिखा बर्थ डे पोस्ट

संक्षेप: सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सलमान खान के बर्थ डे पर उनकी दोस्त कटरीना कैफ ने भी स्टोरी पोस्ट शेयर किया है। कैटरीना ने सलमान को सुपर ह्यूमन बताया है।

बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके बर्थ डे पर उनके फैंस, दोस्त और परिवार के लोग उन्हें विश कर रहे हैं। सलमान खान की दोस्त कैटरीना कैफ ने भी अपने दोस्त के लिए बर्थ डे पर स्टोरी पोस्ट की है। उन्होंने सलमान खान को अपने पोस्ट में सुपर ह्यूमन बताया है।

कैटरीना का सलमान खान के लिए पोस्ट कैटरीना कैफ ने सलमान खान की एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने सलमान खान के लिए लिखा- “टाइगर, टाइगर, टाइगर…60वें जन्मदिन की बधाई। आप जो सुपर ह्यूमन हैं…आपका हर दिन प्यार और लाइट से भरा हो।”

सलमान खान के फार्महाउस में हुई ग्रैंड पार्टी सलमान खान ने अपने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक ग्रैंड पार्टी रखी। सलमान की पार्टी में कई जानेमाने चेहरे नजर आए। सलमान खान की पार्टी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सलमान खान की पार्टी में क्रिकेट के लिजेंड एमएस धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे।

सलमान की पार्टी में धोनी समेत पहुंते थे ये मेहमान एमएस धोनी के अलावा, आदित्य रॉय कपूर, महेश मांजरेकर, संगीता बिजलानी, रमेश तौरानी, रितेश देशमुख उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा, निखिल द्विवेदी, हुमा कुरैशी और सलमान खान के परिवार के लोग मौजूद रहे।