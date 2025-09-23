आपको मुझसे दिक्कत है? जब रणबीर के साथ फिल्म में ना लेने पर अभिनव कश्यप के पास पहुंचीं कटरीना

अभिनव कश्यप का कहना है कि कटरीना अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्हें उनसे कोई दिक्कत नहीं। किस्सा बताया कि जब बेशरम में उनको नहीं लिया तो कटरीना का क्या रिएक्शन था। रणबीर सोनाक्षी के साथ काम नहीं करना चाहते थे।

अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान खान की फिल्म दबंग डायरेक्ट की थी। इसके बाद बेशर्म बनाई जो कि बुरी तरह फ्लॉप थी। अब एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म में कटरीना कैफ काम करना चाहती थीं लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस पर कटरीना उनसे बात करने भी आई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि लीड एक्ट्रेस पल्लवी शारदा को इंडस्ट्री ने क्यों स्वीकार नहीं किया।

कई एक्ट्रेस का हुआ था ऑडिशन बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में अभिनव ने बताया कि बेशर्म फिल्म के लिए कई लोगों ने ऑडिशन दिया था जिनमें तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, तमन्ना भाटिया और परिणीति चोपड़ा शामिल हैं। अभिनव ने बताया कि वायाकॉम के सीईओ ने कहा था कि कटरीना ये फिल्म करना चाहती हैं। यह बात उन्होंने रणबीर कपूर को भी बताई थी।

जब अभिनव से मिलने पहुंचीं कटरीना अभिनव ने बताया, 'कटरीना एक बार मुझसे आकर मिली थीं। मैं यश राज स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था और वह आकर बोलीं, 'आपको मुझसे कुछ दिक्कत है?' मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि जब मेरे पास एनआरआई कैरेक्टर के लिए कोई स्क्रिप्ट होगी तो उनके पास सबसे पहले आऊंगा।'

सोनाक्षी के साथ काम नहीं करना चाहते थे रणबीर अभिनव ने यह भी बताया कि वह बेशर्म फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा को लेना चाहते थे क्योंकि उनके साथ दबंग में काम कर चुके थे। रणबीर ने सोनाक्षी के साथ काम करने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह कम्फर्टेबल नहीं हैं।