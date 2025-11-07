कटरीना कैफ और विकी कौशल के घर आया नन्हा मेहमान, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म

संक्षेप: कटरीना कैफ और विकी कौशल के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। कटरीना मां बन गई हैं और उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर इस गुज न्यूज को शेयर किया है और सब उनपर और बेबी पर प्यार बरसा रहे हैं।

कटरीना कैफ और विकी कौशल के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। कटरीना मां बन गई हैं और उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। बेटे के जन्म के साथ ही कैटरीना और विकी की फैमिली में खुशियों का माहौल है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट कर सबको ये खुशखबरी बताई है जिसपर स्टार्स और फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं।

दोनों ने पोस्ट शेयर कर लिखा, हमारे घर खुशियां आई है। हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं…7 नवंबर 2025। कटरीना और विकी। इस पोस्ट को शेयर कर विकी ने लिखा, ‘आशीर्वाद’। सब सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। करीना ने लिखा, कैट…वेलकम टू बॉय मम्मा क्लब। तुम्हारे और विकी के लिए बहुत खुश हूं। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, दोनों के लिए बहुत खुश हूं, बधाई। आयुष्मान खुराना ने लिखा, बेस्ट न्यूज…दोनों को बधाई।

सितंबर में अनाउंस की प्रेग्नेंसी बता दें कि 23 सितंबर को विकी और कटरीना ने अनाउंस किया था कि दोनों जल्द पैरेंट्स बनने वाले हैं। उन्होंने लिखा था कि ये उनकी लाइफ का बेस्ट चैप्टर है।

पिता बनने को लेकर एक्साइटेड थे विकी विकी ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में पिता की जर्नी शुरू होने से पहले कहा था कि मैं काफी एक्साइटेड हूं और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक्साइटिंग टाइम है और फिंगर क्रॉस।