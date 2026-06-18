'वसूलेगा कैसे? रेप करके...', 370 रुपये बिरायानी विवाद पर भड़के अनिरुद्धाचार्य
370 Biryani Controversy: प्रणित मोरे के शो में हुए 370 रुपये बिरयानी विवाद को लेकर अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि देश में कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता चल रही है और कोई रोकने वाला नहीं है।
स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में 370 रुपये की बिरयानी पर मचे बवाल पर कॉमेडियन ने तो माफी मांग ली है। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर इस विवाद की चर्चा हो रही है। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी प्रणित मोरे के शो में हुए इस विवाद पर अपनी राय सामने रखी है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि देश में कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता चल रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉमेडी शो में एक लड़का कह रहा था कि 370 रुपये की बिरयानी खिलाई है, तो वसूलेगा। कैसे वसूलेगा? रेप करके।
370 रुपये बिरयानी विवाद पर क्या बोले अनिरुद्धाचार्य?
अनिरुद्धाचार्य के आधिकारिक चैनल पर ये वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, कॉमेडी के नाम पर आजकल गलत-गलत बातें चल रही हैं समाज में। अभी एक लड़का ने बोल दिया कि मैंने 370 रुपये की बिरयानी खिलाई है, तो वसूलूंगा। जब ऐसी कॉमेडी समाज में होगी तो जवानों पर क्या असर होगा? कि 370 रुपये की खवाई तो वो वसूलेगा कैसे? उसका रेप करके, उसके साथ दुराचार करके वसूलेगा, उसके चरित्र के साथ खेलना चाहता है। क्या इस तरह की मानसिकता इस देश में सही है?
देश में कॉमेडी के नाम पर हो रही फूहड़ता
अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि देश में आजकल कॉमेडी के नाम पर देश में फूहड़ता चल रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि लिवइन में रहना गलत है, मर्यादा में रहो तो भारत की मीडिया नाच करती है। संतों से कहा जाता है कि आप कैसे बोल रहे हैं और वही 370 रुपये की बिरयानी खिलाकर वसूलने वाले को मीडिया कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने कहा कि संत देश के शुभचिंतक हैं, गालियां सुनने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं।
लोगों ने किया अनिरुद्धाचार्य का समर्थन
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरूजी। एक ने कहा- महाराज जी आपने बिल्कुल सही बात की है। कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोगों ने अनिरुद्धाचार्य की बातों का समर्थन किया है।
क्या था पूरा विवाद?
सोशल मीडिया पर प्रणित मोरे के शो का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़का कह रहा था कि उसने डेट पर लड़की को 370 रुपये की बिरायनी खिलाई थी, वो वसूलेगा तो है ही। इस बात पर खूब बवाल मचा। उस लड़के की नौकरी भी चली गई। प्रणित मोरे ने उस वीडियो को अपने अकाउंट से पोस्ट करने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने अपनी माफी वाली वीडियो में लोगों से उन्हें एक और मौका देने की बात कही।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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