Karwa Chauth पर हाथों में लगाएं ऐसी मेहंदी, रश्मिका मंदाना से नूपुर सेनन तक के डिजाइन करेंगे इम्प्रेस
करवा चौथ पर आप अपनी पसंद और आउटफिट के हिसाब से इनमें से कोई भी मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं। अगर आपको सिंपल लुक पसंद है, तो हल्के पैटर्न चुनें।
करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। साथ ही, सोलह श्रृंगार करके अपने लुक को खास बनाती हैं। ऐसे में मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा-सा लगता है। अगर आप इस करवा चौथ पर भारी-भरकम मेहंदी डिजाइन के बजाय कुछ ट्रेंडी, खूबसूरत और कम भरा हुआ पैटर्न तलाश रही हैं, तो सेलिब्रिटीज के ये मेहंदी डिजाइन आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं। इन डिजाइनों की खास बात है कि ये देखने में खूबसूरत लगते हैं और आपके हाथों को भी स्टाइलिश लुक देते हैं।
1. रश्मिका मंदाना का स्पिरिचुअल लुक
अगर आपको हाथों पर ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो रश्मिका मंदाना का यह डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसमें भगवान गणेश और ओम का डिजाइन बनाया गया है। अंगूठे और उंगलियों पर छोटे स्वास्तिक और हल्के पैटर्न दिए गए हैं। वहीं, हाथ के पीछे बनी पतली-सी मेहंदी की लाइन ब्रेसलेट जैसी दिखती है। सिंपल और आध्यात्मिक डिजाइन पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह अच्छा विकल्प है।
2. हिना खान का लोटस मोटिफ स्टाइल
अगर आप पारंपरिक डिजाइन में मॉडर्न टच चाहती हैं, तो हिना खान का यह मेहंदी पैटर्न आपको पसंद आ सकता है। इसमें हथेली और हाथ के पीछे कमल के फूल का खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है। उंगलियों के पोरों पर भी पारंपरिक अंदाज में मेहंदी लगाई गई है। पैरों पर भी इसी तरह का कमल के फूल वाला डिजाइन बनाया गया है। यह पैटर्न उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जिन्हें सादगी के साथ फ्लोरल और रॉयल लुक पसंद है।
3. नूपुर सेनन का फ्लोरल मंडला और आर्म बैंड लुक
अगर आप पारंपरिक और मॉडर्न डिजाइन का मेल चाहती हैं, तो नूपुर सेनन का यह मेहंदी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें हाथ के पीछे गोल मंडला डिजाइन बनाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। उंगलियों पर बनी पतली मेहंदी की लाइनें और कलाई के पास का ब्रेसलेट पैटर्न हाथों को ज्वेलरी जैसा लुक देता है। कम मेहंदी में आकर्षक डिजाइन चाहने वाली महिलाओं के लिए यह अच्छा विकल्प है।
4. सामंथा रूथ प्रभु का लाल गोल टिकिया मेहंदी डिजाइन
अगर आपको पारंपरिक आलता जैसा लाल रंग और गोल टिकिया वाला डिजाइन पसंद है, तो सामंथा रूथ प्रभु का यह स्टाइल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें हथेली के बीच में गोल टिक्की बनाई जाती है और उसके चारों ओर बारीक पैटर्न तैयार किया जाता है। उंगलियों के पोरों पर गहरा रंग इस डिजाइन को और खूबसूरत बनाता है। लाल साड़ी या लहंगे के साथ यह पैटर्न खास तौर पर अच्छा लगता है और पारंपरिक लुक को निखारता है।
5. प्रिया बनर्जी का ज्योमेट्रिक बैंड मेहंदी डिजाइन
अगर आप इस करवा चौथ पर कुछ अलग और मॉडर्न ट्राई करना चाहती हैं, तो प्रिया बनर्जी का यह मेहंदी डिजाइन आपके काम आ सकता है। इसमें कलाई पर चौड़ा जालीदार बैंड बनाया जाता है, जो कड़े या ब्रेसलेट जैसा दिखता है। हथेली के बीच में गोल पैटर्न और उंगलियों पर हल्की मेहंदी इस डिजाइन को खास बनाती है। यह उन महिलाओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो पारंपरिक मेहंदी से हटकर स्टाइलिश और ज्वेलरी जैसा लुक चाहती हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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