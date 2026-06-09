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Karuppu Box office Day 25: राम चरण ने हिलाया सूर्या का सिंहासन, 'पेड्डी' ने मंडे को किया 'करुप्पू' का बुरा हाल

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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सूर्या की 'करुप्पू' के सामने राम चरुण की 'पेड्डी' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' खड़ी है। ऐसे में इसके लिए कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है। 'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं।  

Karuppu Box office Day 25: राम चरण ने हिलाया सूर्या का सिंहासन, 'पेड्डी' ने मंडे को किया 'करुप्पू' का बुरा हाल

Karuppu Box office Collection Day 25: साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने के मिला। ये फिल्म 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। वहीं, आज इसे रिलीज हुए 25 दिन पूरे हो गए हैं। इसके बावजूद ये मूवी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म में सूर्या ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई की। वहीं, अब सूर्या की 'करुप्पू' के सामने राम चरुण की 'पेड्डी' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' खड़ी है। ऐसे में इसके लिए कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है। 'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। वहीं, अब इसके मंडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।

मंडे को 'पेड्डी' ने किया 'करुप्पू' का बुरा हाल

साउथ सुपरस्टार सूर्या ने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इन दिनों सूर्या 'करुप्पू' को लेकर काफी खबरों में हैं। ये फिल्म सूर्या की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है। यही नहीं, ये फिल्म सूर्या के लिए भी काफी शानदार साबित हुई है। 'करुप्पू' ने ओपनिंग डे यानी 14 मई को 15.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके 25वें दिन के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, 'करुप्पू' ने सोमवार को 0.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया। ऐसे में 'करुप्पू' का अबतक का कलेक्शन भारत में 193.93 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।

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डे वाइज देखें 'करुप्पू' का कलेक्शन

वीक 1113.85 करोड़ रुपये
वीक 254.30 करोड़ रुपये
वीक 321.20 करोड़ रुपये
डे 220.83 लाख रुपये
डे 231.47 करोड़ रुपये
डे 241.75 करोड़ रुपये
डे 250.53 लाख रुपये
टोटल कलेक्शन193.93 करोड़ रुपये
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इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

'करुप्पू' का रिलीज के साथ ही अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' से सामना हुआ। वहीं, अब इसके सामने मोहनलाल की 'दृश्यम' भी रिलीज हो गई है। लेकिन अब इसके सामने राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' आ गाई है। ऐसे में इसके लिए कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो गया है।

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क्या है 'करुप्पू' की कहानी?

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी की बात करें तो ये एक तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है। सूर्य की 'करुप्पू' का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में सूर्या और तृषा कृष्णन हैं। इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जिसमें भ्रष्ट न्याय प्रणाली और रसूखदार लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया है।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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peddi trisha krishnan

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