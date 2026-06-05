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Karuppu Box office Day 21: राम चरुण ने बिगाड़ा सूर्या का खेल, 'पेड्डी' रिलीज होते लाखों में सिमटी 'करुप्पू' की कमाई

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। अब सूर्या की 'करुप्पू' के सामने राम चरुण की 'पेड्डी' खड़ी है। ऐसे में इसके लिए कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है। वहीं, अब इसके गुरुवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Karuppu Box office Day 21: राम चरुण ने बिगाड़ा सूर्या का खेल, 'पेड्डी' रिलीज होते लाखों में सिमटी 'करुप्पू' की कमाई

Karuppu Box office Collection Day 21: साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने के मिला। ये फिल्म 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसे में आज 'करुप्पू' को रिलीज हुए 21 दिन हो गए हैं। फिल्म में सूर्या ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई की। 'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। वहीं, अब सूर्या की 'करुप्पू' के सामने राम चरुण की 'पेड्डी' खड़ी है। ऐसे में इसके लिए कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है। ऐसे में अब इसके गुरुवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।

'पेड्डी' ने बिगाड़ा 'करुप्पू' का खेल

सूर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले सूर्या इन दिनों 'करुप्पू' को लेकर काफी खबरों में हैं। ये फिल्म सूर्या की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए तैयार है। यही नहीं, ये फिल्म सूर्या के लिए भी काफी शानदार साबित हुई है। लेकिन 'पेड्डी' रिलीज के बाद अब इसकी कमाई लाखों में सिमट गई है। 'करुप्पू' ने ओपनिंग डे यानी 14 मई को 15.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में अब इसके 21वें दिन के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, 'करुप्पू' ने गुरुवार को 0.90 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया। ऐसे में 'करुप्पू' का अबतक का कलेक्शन भारत में 189.35 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।

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डे वाइज देखें 'करुप्पू' का कलेक्शन

वीक 1113.85 करोड़ रुपये
वीक 254.30 करोड़ रुपये
वीक 321.20 करोड़ रुपये
डे 210.90 लाख रुपये
टोटल कलेक्शन189.35 करोड़ रुपये
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इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

'करुप्पू' का रिलीज के साथ ही अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' से सामना हुआ। वहीं, अब इसके सामने मोहनलाल की 'दृश्यम' भी रिलीज हो गई है। लेकिन अब इसके सामने राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' आ गाई है। ये मूवी 4 जून को रिलीज हुई है। ऐसे में इसके लिए कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो गया है।

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क्या है 'करुप्पू' की कहानी?

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी की बात करें तो ये एक तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है। सूर्य की 'करुप्पू' का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में सूर्या और तृषा कृष्णन हैं। इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जिसमें भ्रष्ट न्याय प्रणाली और रसूखदार लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया है।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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