Karuppu Box office Day 15: बॉक्स ऑफिस पर जारी है 'करुप्पू' का तूफान, 15 दिनों में कमा डाले इतने करोड़
सूर्या की 'करुप्पू' 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। यही नहीं, ये फिल्म सूर्या के लिए भी काफी शानदार साबित हुई है। मूवी में एक्शन मोड में सूर्या काफी शानदार नजर आ रहे हैं। 'करुप्पू' ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है।
Karuppu Box office Collection Day 15: साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। इस फिल्म में सूर्या की एक्टिंग के साथ-साथ उनका एक्शन मोड फैंस को क्रेजी बना रहा है। फैंस सूर्या की फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों न इस मूवी के रिलीज का ही किसी ने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया। ऐसे में सूर्या की 'करुप्पू' 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'करुप्पू' को दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। यही नहीं, ये फिल्म सूर्या के लिए भी काफी शानदार साबित हुई है। मूवी में एक्शन मोड में सूर्या काफी शानदार नजर आ रहे हैं। 'करुप्पू' ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है। वहीं, अब इसके शुक्रवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है।
गुरुवार को भी जारी रहा 'करुप्पू' का जलवा
सूर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। सूर्या ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऐसे में अब उनकी शानदार फिल्मों में 'करुप्पू' का नाम भी शामिल हो गाय हैं। 'करुप्पू' ने ओपनिंग डे यानी 14 मई को 15.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, 'करुप्पू' ने वीकेंड पर जमकर उड़ाया गर्दा। हालांकि, हर दिन फिल्म की कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में अब इसके 15वें दिन के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, 'करुप्पू' ने शुक्रवार को 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया। ऐसे में 'करुप्पू' का अबतक का कलेक्शन भारत में 171.40 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।
डे वाइज देखें 'करुप्पू' का कलेक्शन
|वीक 1
|113.85 करोड़ रुपये
|वीक 2
|54.30 करोड़ रुपये
|डे 15
|3.25 करोड़ रुपये
|टोटल कलेक्शन
|171.40 करोड़ रुपये
इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर
'करुप्पू' का रिलीज के साथ ही अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' से सामना हुआ। वहीं, अब इसके सामने मोहनलाल की 'दृश्यम' भी रिलीज हो गई है। ऐसे में इसके लिए कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो गया है। इसके बावजूद 'करुप्पू' शानदार कमाई कर रही है।
क्या है 'करुप्पू' की कहानी?
सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी की बात करें तो ये एक तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है। सूर्य की 'करुप्पू' का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में सूर्या और तृषा कृष्णन हैं। इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जिसमें भ्रष्ट न्याय प्रणाली और रसूखदार लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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