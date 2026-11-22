22 नवंबर को कार्तिक आर्यन अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर कार्तिक के फैंस और फ्रेंड्स उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। कार्तिक के लिए साल 2027-2028 बेहद खास होने वाला है।

Kartik Aaryan Upcoming movies: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं। बिना किसी गॉडफादर कार्तिक ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। कार्तिक ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यहीं नहीं उन्हें हाल ही में 'चंदू चैंपियन' में उनके शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला। ये उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज कार्तिक और उनके फैंस के लिए बेहद खास दिन है। आज यानी 22 नवंबर को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर कार्तिक के फैंस और फ्रेंड्स उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। कार्तिक के लिए साल 2027-2028 बेहद खास होने वाला है। आज कार्तिक के जन्मदिन पर हम उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए, उनकी आने वाली फिल्मों पर एक नजर डालते हैं।

'कालिया' इस लिस्ट में पहला नाम आता है कार्तिक आर्यन की फिल्म 'कालिया' का। एक्टर के 35वां जन्मदिन पर 'कालिया' से उनका फर्स्ट लुक जारी किया गया है। करण जौहर ने अपनी इस फिल्म से कार्तिक का लुक रिवील कर उन्हें खास तोहफा दिया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म कालिया का टीजर वीडियो पोस्ट करते हुए करण जौहर ने लिखा, 'श्री कृष्णा ने इसे दूर भेजा, हम इंसान इसे वापस ले आए। धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियो प्रस्तुत करते हैं कालिया। फिल्म 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।'

'नागजिला' इसके बाद बात किरते हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' की। मृगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में कार्तिक एक इच्छाधारी नाग के किरदार में नजर आएंगे। इस 'नागजिला' में कार्तिक के किरदार का नाम प्रियमवदेश्वर प्यारे चंद है। इसमें आपको लोककथा और कॉमेडी दोनों का मजा मिलेगा। धर्मा प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स इस फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म 12 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'लड़ाकू' 'चंदू चैंपियन' के निर्देशक कबीर खान के साथ कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर से हाथ मिलाया है। कार्तिक की आने वाली फिल्म का नाम 'लड़ाकू' है। ये प्रोजेक्ट कार्तिक के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके जरिए वो बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। वो डोपामाइन स्टूडियोज और अनन्या बिड़ला के बिड़ला स्टूडियोज के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। 'लड़ाकू' में कार्तिक एक्टिंग के सथ एक खास जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ये फिल्म 18 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'कैप्टन इंडिया' इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन की 'कैप्टन इंडिया' भी शामिल है। इस मूवी का निर्देशन शिमित अमीन कर रहे हैं। मूवी में कार्तिक एक पायलट की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसमें उनके साथ फिल्म में पार्वती थिरुवोथु, मनीष चौधरी और फरीदा हद्दाद भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। 'कैप्टन इंडिया' 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।