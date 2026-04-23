साल 2027 में कार्तिक आर्यन लेकर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर तूफान, ये है रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट
कार्तिक आर्यन के पास तो अगले साल रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट बन गई है। अगले साल यानी 2027 में कार्तिक की कौनसी मूवीज रिलीज होने वाली हैं यहां जान लें आप।
कार्तिक आर्यन के पास पिछले कुछ समय से कई फिल्में हैं। फैंस में उनको लेकर जो क्रेज है उसे देखकर अब ज्यादातर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते हैं। अब गुरुवार को कार्तिक की अपकमिंग फिल्म कैप्टन इंडिया की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है और कहा गया है कि फिल्म अगले साल यानी 2027 में रिलीज होगी। बता दें कि अगले साल के लिए कार्तिक की कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं तो बताते हैं साल 2027 में उनकी कौनसी मूवी रिलीज होने वाली हैं।
कैप्टन इंडिया की अनाउंस हुई रिलीज डेट
कार्तिक आर्यन की फिल्म कैप्टन इंडिया साल 2027 में 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। यह कार्तिक और डायरेक्टर शिमित अमिन की पहली फिल्म है। फिल्म को लेकर गुरुवार को अपडेट आया कि इसे अगले साल स्वतंत्रता दिवस के पास रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को टी सीरीज और बावेजा स्टूडियो ने मिडनाइट चाई फिल्म्स लिमिटिड के साथ प्रोड्यूस किया है।
नाग बनकर आएंगे अगले साल
कार्तिक आर्यन की नागजिला फिल्म पहले इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अनाउंस किया कि अब मूवी इस साल नहीं बल्कि अगले साल रिलीज होगी। इस मूवी को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं और मृगदीप सिंह लांबा डायरेक्ट। इस फिल्म में कार्तिक इच्छाधारी नाग का किरदार निभाएंगे।
कबीर खान के साथ लेकर आएंगे स्पोर्ट्स ड्रामा
कार्तिक आर्यन ने कबीर खान के साथ चंदू चैम्पियन बनाई थी जिसे काफी पसंद किया गया था। अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वह कबीर खान के साथ एक और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम KA20 हो सकता है। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अगले साल ही बताई जा रही है।
कार्तिक की लास्ट मूवी
बता दें कि कार्तिक लास्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में थीं। फिल्म को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया था और करण जौहर ने इसे प्रोड्यूस किया था। फिल्म का काफी जोर-शोर से प्रमोशन भी किया गया था, लेकिन मूवी चली नहीं।
ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थीं कि फिल्म के फ्लॉप होने से करण और कार्तिक के रिश्ते में दरार आ गई थी, लेकिन ये खबरें गलत साबित हुई क्योंकि दोनों की मूवी नागजिला आ रही है।
वैसे इस साल कार्तिक की एक मूवी रिलीज हो सकती है जिसे अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में कार्तिक के साथ श्रीलीला लीड रोल में होंगी। यह श्रीलीला की पहली हिंदी फिल्म होने वाली है, लेकिन अभी इसके नाम की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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