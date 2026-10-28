'ऑपरेशन सिंदूर' में लीड रोल करेंगे कार्तिक आर्यन, इस किताब पर बेस्ड होगी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म
कार्तिक आर्यन की कैप्टन इंडिया की शूटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी, कि इधर उनके एक और प्रोजेक्ट की खबर आ गई है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' देशभर में चर्चा का विषय रहा था। अब इस पर फिल्म बनने जा रही है, जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को बतौर लीड हीरो साइन किया गया है। यह फल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर बेस्ड होगी। इस फिल्म का ऐलान विवेक अग्निहोत्री ने मार्च में किया था, लेकिन अब इससे जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में लीड रोल करेंगे कार्तिक
वैराइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बनने जा रही इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल प्ले करेंगे। कार्तिक अभी शिमित अमीन की फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म का काम पूरा करने के बाद वह 'ऑपरेशन सिंदूर' पर काम शुरू करेंगे। फिल्म में कार्तिक आर्यन का रोल क्या होगा और कहानी में वह किस तरह अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जैसे सवालों के जवाब आने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि फैंस को एक्साइटेड करने के लिए कार्तिक आर्यन का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना ही काफी है।
कतार में हैं कार्तिक आर्यन के ये प्रोजेक्ट
'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स', 'द वैक्सीन वॉर' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और कार्तिक आर्यन पहली बार एक साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों की जोड़ी 'ऑपरेशन सिंदूर' में क्या कमाल करेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले कार्तिक आर्यन की अन्य फिल्में भी कतार में हैं। कार्तिक आर्यन की 'कैप्टन इंडिया' के बाद हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नागजिला' भी कतार में है। इसका एक मोशन पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है और अब यह फिल्म 12 फरवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी।
विवेक अग्निहोत्री ने किया था यह ऐलान
बात फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' की करें तो मार्च में सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, "यह कहानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद की घटनाओं पर बेस्ड होगी। इसके लिए भारतीय आर्म्ड फोर्सेज के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर डीप रिसर्च की गई है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी... जिसका मकसद सिर्फ शोर मचाना नहीं, बल्कि तथ्यों, साफगोई और सिनेमा के जादू के जरिए सच्चाई का सामना करना है।" फिल्म से जुड़े अन्य अपडेट वक्त के साथ सामने आएंगे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग