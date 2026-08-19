शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हुए कार्तिक आर्यन, अस्पताल में भर्ती; जल्द होगी सर्जरी
Kartik Aaryan Health Update: कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और तभी उन्हें चोट लग गई। ऐसे में उन्हें हड़बड़ी में अस्पताल ले जाया गया।
कार्तिक आर्यन एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। दरअसल, एक्टर, कबीर खान के निर्देशन में बन रही अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान मुंबई में एक हाई-ऑक्टेन एक्शन और स्पोर्ट्स सीक्वेंस शूट करते समय उनके घुटने में गंभीर चोट आ गई। चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत माहिम स्थित 'फोर्टिस रहेजा अस्पताल' ले जाया गया। शुरुआती जांच और स्कैन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें एक-दो दिनों के अंदर सर्जरी करवाने की सख्त सलाह दी है।
सर्जरी के बाद ब्रेक लेंगे कार्तिक आर्यन
सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने कार्तिक को पूरी तरह ठीक होने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी है। रिकवरी के बाद ही वे अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करेंगे। सेहत में सुधार आने के बाद वे सबसे पहले अनुराग बासु की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे, जिसमें वे पहली बार साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।
किस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ हादसा?
कार्तिक जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वह कश्मीर की प्रख्यात रियल-लाइफ एथलीट तजामुल इस्लाम की जिंदगी से प्रेरित एक प्रेरणादायक बायोपिक है। तजामुल ने महज 8 साल की उम्र में वर्ल्ड किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था।
फिल्म से जुड़ी खास बातें
इस फिल्म में कार्तिक आर्यन किकबॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। इस रोल के लिए उन्होंने महीनों तक कड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया है। खास बात ये है कि इस स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर नई शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम 'डोपामाइन स्टूडियोज' रखा है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
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