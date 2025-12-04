Hindustan Hindi News
बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी में छा गए कार्तिक आर्यन, हाथ पर बने नए टैटू ने खींचा सबका ध्यान

संक्षेप:

कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं। ऐसे में अब शादी के पहले की रस्में जोरों शोरों से चल ही है। बीते दिनों कार्तिक की बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसकी तस्वीरें एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं।

Thu, 4 Dec 2025 10:10 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Kartik Aaryan Sister Haldi Ceremony Post: बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपनी अपकमिंग मूवी 'नागजिला' और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर काफी चर्चा में हैं। वहीं, फिल्मों के अलावा कार्तिक अपनी बहन की शादी के फंक्शन को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। कार्तिक ने फैमिली फंक्शन की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्टर फुल ऑन मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

बहन कृतिका की हल्दी में छा गए कार्तिक

दरअसल, कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं। ऐसे में अब शादी के पहले की रस्में जोरों शोरों से चल ही है। बीते दिनों कार्तिक की बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसकी तस्वीरें एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में कार्तिक अपने परिवार के साथ जमकर मस्ती करते दिखे। साथ ही उनके हाथ में बना नया टैटू हर किस का ध्यान खींच रहा है।

कार्तिक ने फ्लॉन्ट किया नया टैटू

सबसे पहले कार्तिक के लुक की बात करते हैं। एक्टर ने अपनी बहन हल्दी फंक्शन में थीम को ध्यान में रखते हुए येलो कलर का कुर्ता कैरी किया। वहीं उनकी बहन कृतिका भी बेहद प्यारी लग रही थी। लेकिन सबका ध्यान कार्तिक आर्यन के टैटू ने खींच लिया। इन वायरल हो रही फोटोज में कार्तिक ने अपना नया टैटू फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन के हाथ में बने इस टैटू में #Tikki लिखा हुआ है। इसके साथ एक दिल वाला इमोजी भी है। कार्तिक आर्यन की ये नई फोटोज और वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रही हैं।

