कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘तू मेरी जिंदगी है’ इस महीने होगी रिलीज? रणबीर की रामायण से बच रहे हैं मेकर्स
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म ‘तू मेरी जिंदगी है’ की रिलीज को लेकर नई खबर सामने आई है। मेकर्स रणबीर कपूर की रामायण से क्लैश से बचने के लिए इस महीने में अपनी फोल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म का इंतजार हो रहा है।
फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद कार्तिक आर्यन अपनी जबरदस्त वापसी की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर के पास इस समय दो बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में हैं। चंदू चैंपियन के बाद एक बार फिर कबीर खान की फिल्म में नजर आएंगे कार्तिक। इसके अलावा अनुराग बासु की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी जिंदगी' भी लगभग पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग जल्दी निपटा कर रिलीज की तैयारी करना चाहते हैं। उसकी बड़ी वजह बड़े बजट की फिल्मों के साथ क्लैश से बचना है।
रणबीर कपूर से क्लैश से बचना है प्लान
मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग बासु के डायरेक्शन में बन रही कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी जिंदगी है को रणबीर कपूर की मेगा बजट वाली फिल्म रामायण पार्ट 1 के साथ बचाना है। ऐसे में मेकर्स अपनी फिल्म रणबीर की रामायण से पहले यानी अक्टूबर में रिलीज कर सकते हैं। अक्टूबर में अजय देवगन की दृश्यम 3 के अलावा फ़िलहाल कोई बड़ी फिल्म नहीं है। ऐसे में कार्तिक और श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म इस महीने में दस्तक दे सकती है।
जल्दी पूरी होगी फिल्म
रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्तिक की फिल्म ने कश्मीर का शेड्यूल पूरा कर लिया है। अब मनाली में शूट किया जाएगा। शूटिंग तेजी से चल रही है। मेकर्स जल्दी शूटिंग खत्म कर पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू कर देंगे। फिल्म को अक्टूबर में रिलीज करने से पहले सारी तैयारियां की जा रही है।
कार्तिक की आने वाली फिल्में
कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनके पास कबीर खान और अनुराग बासु की फिल्मों के अलावा करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म नागजिला, भूल भुलैया की अगली इंस्टालमेंट, कैप्टेन इंडिया जैसी फिल्में हैं। कार्तिक की पिछली फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को खास पसंद नहीं किया गया था। लेकिन अब एक्टर अपने अप को शानदार तारीके से पेश करने जा रहे हैं। कार्तिक अपनी फिल्मों से धमाका करने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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