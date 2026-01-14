कार्तिक आर्यन ने मजबूरी में किया था यह काम, बताया- 'पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास'

संक्षेप: Kartik Aaryan: कार्तिक आर्यन ने बताया कि उन्होंने मजबूरी में यह काम किया था जिसका खामियाजा उनके करियर में एक स्पीडब्रेकर बन गया। कार्तिक जल्द ही फिल्म आशिकी-3 में नजर आएंगे।

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के करियर का ग्राफ शुरू में काफी तेजी से ऊपर गया था। उनकी फिल्में बैक टू बैक हिट जा रही थीं। कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने कोई ऐसी फिल्म की है, जिसे करने के पीछे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग जीरो रही हो और उन्होंने सिर्फ पैसों की वजह से वो फिल्म साइन कर ली हो? कार्तिक आर्यन ने खुद इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार मजबूरी में यह काम किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'मैं यह नहीं बताऊंगा कि कौन सी..' कार्तिक आर्यन ने कहा- पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास और मुझे यह चीज करनी पड़ी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी भी पैसों के लिए कोई फिल्म की है? तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया- हां की है। कार्तिक आर्यन ने कहा, “मुझे लगता है मैंने शुरू-शुरू में की है। मैं यह नहीं बताऊंगा कि कौन सी फिल्म की है। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कि मैंने इस तरह की एक फिल्म की थी।”

'पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास' कार्तिक आर्यन ने कहा कि वो ऐसा टाइम था जहां पर पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास, और मुझे यह चीज करनी पड़ी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा। कार्तिक आर्यन ने बताया कि उनके पास उस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें कोई ऑफर्स नहीं आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने इस फिल्म को करने का फैसला कर लिया। फैंस की मानें तो यह फिल्म 'आकाशवाणी' थी।