Chandu Champion: कार्तिक आर्यन को 'प्यार का पंचनामा' में मिली थी कितनी फीस? एक्टर ने किया खुलासा

रिप्लाई से कर दिया था इम्प्रेस

उसी सर्च के दौरान कार्तिक को 'प्यार का पंचनामा' के ऑडिशन को पता चला था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अजीब से रिप्लाई मेल में भेज देता था। मैनें इस फिल्म के लिए मेल पर भेजा था 'I am the guy you are looking for।' उनको मेरा रिप्लाई बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। कार्तिक ने बताया कि ऑडिशन उनके एग्जाम के दिन था। एग्जाम छोड़कर मैं ऑडिशन देने गया। फिर छह महीने तक यही चलता रहा। उनको मैं पहले पसंद आया, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।