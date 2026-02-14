कार्तिक आर्यन सबसे खराब एक्टर हैं, प्रशांत नारायण बोले- वह इसलिए अब तक हैं क्योंकि...
प्रशांत नारायण जिन्होंने अपने नेगेटिव किरदार से हमेशा दर्शकों को डराया है, उन्होंने हाल ही में कहा कि कार्तिक आर्यन खराब एक्टर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्यों कार्तिक अभी तक इंडस्ट्री में काम कर पा रहे हैं।
कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में से एक हैं। एक्टर ने अपने करियर में कई फिल्में दी हैं जिसमें से कुछ सुपरहिट रही हैं। कार्तिक की बहुत लोग तारीफ करते हैं लेकिन अब कार्तिक को लेकर एक्टर प्रशांत नारायण ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रशांत ने कार्तिक को खराब एक्टर बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्तिक सिर्फ लक की वजह से इंडस्ट्री में हैं। प्रशांत ने यह भी बताया कि उन्हें कार्तिक की कौनसी फिल्म पसंद है।
कार्तिक आर्यन खराब एक्टर हैं
दरअसल, बॉलीवुड बबल से बात करते हुए प्रशांत ने कार्तिक को लेकर कहा, मुझे लगता है वह सबसे खराब एक्टर में से एक हैं। लेकिन वह काफी लकी भी हैं। वह सिर्फ अपने पैरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से यहां सर्वाइव कर रहे हैं। वह बहुत ज्यादा नॉन कम्यूनिकेटिव हैं और उन्हें उनके जैसे लोग ही बूस्ट करते हैं। मुझे वह सिर्फ पहली फिल्म प्यार का पंचनामा में पसंद आए थे।
इंडियन ऑडियंस दूसरों पर हंसती है
जब होस्ट ने पूछा कि क्यों भारतीय दर्शक क्यों फिर उन्हें देखते हैं तो इस पर प्रशांत ने कहा, मुझे नहीं पता कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैंने लोगों को उन पर हंसते हुए देखा है। तो अगर आप लोगों को हंसा पा रहे हो तो ठीक है। तो इसमें डिफ्रेंस हैं जब आप किसी के साथ हंस रहे हो और जब आप किसी को देखकर हंस रहे हो। इंडियन ऑडियंस ज्यादातर दूसरों पर हंसती है।
कार्तिर आर्यन की फिल्में
कार्तिक आर्यन की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में थीं। लेकिन फिल्म चली नहीं। इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था। अब कार्तिक फिल्म नागजिला में नजर आने वाले हैं जिसकी शूटिंग दिल्ली में चल रही है। इस फिल्म को भी करण के प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने प्रोड्यूस किया है।
प्रशांत के बारे में जानें
वहीं प्रशांत की बात करें तो उन्होंने अपना करियर बतौर आर्ट डायरेक्टर शुरू किया था। शो चाणक्य में उन्होंने बतौर कॉस्ट्यूम डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद फिर साल 2002 में फिर फिल्म छल से उन्होंने बतौर एक्टर डेब्यू किया। उन्होंने कई नेगेटिव रोल किए हैं करियर में। मर्डर 2 के लिए उन्हें स्क्रीन अवॉर्ड मिला था नेगेटिव रोल के लिए। लास्ट वह हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडएस रवि कुमार में नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
