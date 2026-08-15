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कार्तिक आर्यन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया इन्वाइट, स्वतंत्रता दिवस पर होम एट रिसेप्शन में होंगे शामिल

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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कार्तिक आर्यन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक खास इन्विटेशन मिला है। कार्तिक अब स्वतंत्रता दिवस पर होम एट रिसेप्शन में शामिल होंगे।

kartik aaryan
कार्तिक आर्यन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्पेशल इन्वाइट

कार्तिक आर्यन को एक स्पेशल इन्वाइट मिला है। दरअसल, एक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रेस्टीजियस (प्रतिष्ठित) ‘एट होम रिसेप्शन’ में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया गया है। तो अब कार्तिक 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित हाई-प्रोफाइल इवेंट का हिस्सा होंगे।

बॉलीवुड से सिर्फ कार्तिक हैं इन्वाइटेड

अब बता दें कि कार्तिक बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं और इस दौरान वह खास मेहमानों से मिलेंगे।

क्या है एट होम रिसेप्शन

बता दें कि एट होम रिसेप्शन एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसे भारत की प्रेजिडेंट होस्ट करती हैं और इसमें कई नेशनल लीडर्स, स्पोर्ट्सपर्सन, आर्टिस्ट और खास उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग शामिल होते हैं।

बेस्ट एक्टर जीत चुके हैं कार्तिक आर्यन

कार्तिक को यह इन्विटेशन, उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिलने के बाद आया है। फिल्म चंदू चैम्पियन के लिए कार्तिक को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है।

अवॉर्ड मिलने पर कार्तिक ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘अब भी इस मोमेंट को प्रोसेस कर रहा हूं। कुछ मोमेंट्स शब्दों से बड़े होते हैं और यह उममें से एक है। एक सपना जो मैं सालों से देख रहा था वो आज पूरा हो गया है। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा...बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड। चंदू चैम्पियन।’

कार्तिक इसके बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे थे। अपने पैरेंट्स के साथ मंदिर जाकर उन्होंने भगवान को शुक्रिया कहा था। इस दौरान की फोटो कार्तिक ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी।

कार्तिक आर्यन की फिल्में

कार्तिक आर्यन की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेर फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में थीं। हालांकि फिल्म चली नहीं।

अब वह 2 फिल्मों में नजर आने वाले हैं जिसमें से एक है नागजिला। नागजिला में कार्तिक एक नाग का किरदार निभाने वाले हैं। वहीं दूसरी फिल्म उनकी अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में कार्तिक के साथ श्रीलीला नजर आने वाली हैं। हालांकि अभी इस फिल्म का नाम अनाउंस नहीं किया गया है।

बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कार्तिक और श्रीलीला का नाम काफी जुड़ा है। लेकिन दोनों ने कभी इस पर रिएक्ट नहीं किया।

रिपोर्ट यह भी है कि वह कबीर खान के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अभी ज्यादा अपडेट नहीं है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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