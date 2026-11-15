Hauman Ansh की अनोखी सक्सेस पार्टी में शामिल हुए Kartika Aaryan, भजन और आरती में दिखे लीन
Hanuman Ansh Success Party: कार्तिक आर्यन ने मुंबई में हुई हनुमान अंश की पार्टी में हिस्सा लिया। ये पार्टी बाकी बॉलीवुड पार्टियों से कुछ अलग थी। इस पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
हनुमान अंश इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक साबित हुई है। ये फिल्म अब भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है। फिल्म की सफलता और सिनेमाघरों में 100 दिनों के चलने का जश्न मनाने के लिए मुंबई में एक पार्टी हुई। ये पार्टी बॉलीवुड की अन्य सक्सेस पार्टी से बिल्कुल अलग थी। कार्तिक आर्यन ने भी इस सक्सेस पार्टी में हिस्सा लिया। हनुमान अंश की सक्सेस पार्टी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।
ISKCON मंदिर में हुई हनुमान अंश की सक्सेस पार्टी
कार्तिक आर्यन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार्तिक आर्यन को पार्टी वेन्यू में अंदर जाते देखा जा सकता है। हनुमान अंश की पार्टी किसी होटल या क्लब में नहीं हुई। ये जुहू स्थित ISKCON मंदिर में हुई।
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हनुमान अंश की सफलता में कार्तिक आर्यन ने लिया हिस्सा
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि कार्तिक आर्यन ने वहां होने वाले भजन और आरती में भी हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार्तिक आर्यन को फिल्म की टीम के साथ भी देखा जा सकता है।
बॉलीवुड पार्टियों से काफी अलग हनुमान अंश की सक्सेस पार्टी
आमतौर पर बॉलीवुड में सक्सेस पार्टी फाइव स्टार होटलों और महंगे रेस्तरां में होती है, लेकिन जिस तरह से हनुमान अंश ने अपनी सक्सेस को मनाया, उससे सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी खुश हैं। इस पार्टी में कार्तिक आर्यन के आने से उनके फैंस भी काफी खुश हैं। सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की तारीफ हो रही है। एक वीडियो में पार्टी होस्ट कार्तिक आर्यन से कहते नजर आ रहे हैं कि आप बॉलीवुड में ट्रेंड सेट कर दो कि सक्सेस पार्टी ऐसे ही हॉल में होनी चाहिए।
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हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी की है कमाई?
हनुमान अंश की बात करें तो इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 342.86 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 453.33 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म अब भी कुछ सिनेमाघरों में चल रही है। इस फिल्म को इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि फिल्म का बजट सिर्फ 2 करोड़ था।
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7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हनुमान अंश
हनुमान अंश को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो इसकी शुरुआत बेहद धीमी हुई थी। ऐसा लगने लगा था कि फिल्म ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में नहीं चल पाएगी, लेकिन फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिली। ये फिल्म धीरे-धीरे पॉपुलर हुई और फिर फिल्म ने शानदार सफलता देखी।
नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है फिल्म
ये फिल्म प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा के शुरुआती जीवन पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में नीम करोली बाबा के बचपन और उनके नीम करोली बनने के सफर को दिखाया गया है। हनुमान अंश को बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद ओटीटी और टीवी राइट्स के लिए भी अच्छी डील मिली है। इस डील से फिल्म ने 60 करोड़ की कमाई की है। हनुमान अंश 27 नवंबर, 2026 को सोनी लिव पर रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना