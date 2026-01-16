तू मेरी मैं तेरा…के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, जान हो जाएंगे हैरान

संक्षेप: फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी से कार्तिक आर्यन को काफी उम्मीद थी। यह एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे लीड रोल में थीं। हालांकि फिल्म चली नहीं।

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म मैं तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। कार्तिक और अनन्या ने इस फिल्म का खूब जोर-शोर से प्रमोशन किया था, दोनों ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन फिल्म चली नहीं। अब खबर आ रही है कि फिल्म के फेलियर पर कार्तिक ने एक बड़ा फैसला लिया है।

कितनी फीस की वापस रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक ने अपनी फीस से 15 करोड़ वापस कर दिए धर्मा प्रोडक्शन को। फिल्म के ना चलने पर कार्तिक ने ऐसा किया है। कार्तिक के इस फैसले को सुनकर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि एक तरफ जहां लोग फिल्म की सक्सेस को ही सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं। वहीं कार्तिक ने फेलियर पर कुछ फीस वापस कि ऐसा कम ही करते हैं।

धुरंधर के तूफान में दबी फिल्म बता दें कि तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी जब रिलीज हुई तब धुरंधर का तूफान चल रहा था। उस वक्त रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में चली नहीं हैं।

वैसे कहा जा रहा है कि कार्तिक ने ऐसा पहली बार नहीं किया है जब उन्होंने मेकर्स की तरफ सपोर्ट जाहिर किया हो। इससे पहले जब शहजादा फिल्म नहीं चली थी तब भी उन्होंने अपनी फीस का कुछ हिस्सा वापस कर दिया था ताकि प्रोड्यूसर्स पर ज्यादा बोझ ना बने।

करण की टैलेंट एजेंसी का हैं अब भी हिस्सा वहीं हाल ही में ऐसी भी खबर आई कि फिल्म के फेल होने के बाद कार्तिक, करण जौहर के टैलेंट एजेंसी डीसीएए से अलग हो गए हैं, लेकिन फिर खबर आई कि ऐसा नहीं हैं। वह अब भी करण के टैलेंट एजेंसी का हिस्सा हैं।