कार्तिक आर्यन की ‘कालिया’ का पहला लुक आया सामने, करण जौहर बोले- श्री कृष्ण ने…
Kaaliya First Look: कार्तिक आर्यन के जन्मदिन के मौके पर करण जौहर ने कार्तिक के फैंस को तोहफा दिया है। उन्होंने कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म कालिया के पहले लुक से पर्दा उठा दिया है।
कार्तिक आर्यन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर करण जौहर ने कार्तिक आर्यन के फैंस को तोहफा दिया है। उन्होंने कार्तिक की अपकमिंग फिल्म 'कालिया' का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। फिल्म का फर्स्ट लुक काफी दमदार लग रहा है। इस लुक के साथ करण जौहर ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है।
कार्तिक की कालिया का फर्स्ट लुक
कार्तिक आर्यन की फिल्म कालिया का टीजर वीडियो पोस्ट करते हुए करण जौहर ने लिखा- श्री कृष्णा ने इसे दूर भेजा, हम इंसान इसे वापस ले आए। धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियो प्रस्तुत करते हैं कालिया। स्टारिंग कार्तिक आर्यन। फिल्म 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
श्री कृष्ण और कालिया की कहानी
फिल्म के टीजर की शुरुआत श्री कृष्ण और कालिया की कहानी से होती है। इस टीजर को लोगों ने काफी पसंद किया है। फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी बनाकर फर्स्ट लुक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
कालिया के टीजर में क्या-क्या दिखा?
फिल्म के टीजर की शुरुआत एक मां और बेटे से होती है। रात का अंधेरा छाया है, एक मां अपने बेटे को सुला रही होती है कि तभी वो कहानी सुनाने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है, “सदियों पहले हमारी सबसे पवित्र नदी के भीतर एक राक्षस रहता था, जिसे सब कालिया कहते थे। डरावना, खूंखार…उसने पूरी नदी में अपना विष फैला दिया था। पर जब भगवान कृष्ण ने ये सुना, तो वो खुद नदी में उतर गए, उससे लड़े और उसे भगा दिया।”
बच्चा पूछता है- फिर क्या हुआ मां? मां कहती है- कहानी खत्म, सो जाओ। बच्चा फिर सवाल करता है कि कालिया कहां गया? मां कहती हैं- चला गया बेटा वो, बहुत पुरानी कहानी है। इसके बाद वो मां कमरे की लाइट बंद कर देती है।
डरावना है कार्तिक आर्यन की इस फिल्म का टीजर
लाइट बंद करते ही स्क्रीन पर थोड़ी देर का अंधेरा होता है, फिर स्क्रीन पर एक कुत्ता नजर आता है। वो नदी की तरफ देखता है, फिर नदी में किसी के होने की आहट होती है। वो कुत्ता ऊपर देखता है, स्क्रीन पर शांति छा जाती है। फिर स्क्रीन पर भगवान कृष्ण की मूर्ति आती है। इसके बाद वापस से नदी के पास का शॉट आता है और स्क्रीन पर कुत्ते की तड़पने की आवाज आती है। जमीन पर खून गिरता नजर आता है, फिर हवा में वो कुत्ता लटका नजर आता है। इस टीजर में करण जौहर ने राक्षस का पूरी तरह से लुक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन राक्षस की एक झलक देखने को जरूर मिलती है।
प्रोड्यूसर्स में कार्तिक आर्यन का नाम
कार्तिक आर्यन की कालिया को संदीप मोदी ने डायरेक्ट किया है। कार्तिक आर्यन का नाम भी फिल्म के प्रोड्यूसर्स में शामिल है। ये फिल्म 5 मई, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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