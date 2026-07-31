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कार्तिक आर्यन ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान किए 1 करोड़, मुख्यमंत्री हिमंत ने जताया आभार

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कार्तिक आर्यन ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं।

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कार्तिक आर्यन ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ किए डोनेट

असम में बाढ़ से तबाही मची हुई है। कई सेलेब्स असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बीच बताया कि कार्तिक आर्यन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्तिक आर्यन को कहा थैंक्यू

मुख्यमंत्री ने असम चीफ मुख्यमंत्री ऑफिस के एक्स(ट्विटर) से ट्वीट किया, कार्तिक आर्यन के शुक्रगुजार हैं उनके 1 करोड़ के डोनेशन के लिए। हिमंत बिस्वा उनके इस डोनेशन की तारीफ कर रहे हैं। आपका सहयोग असम के लोगों की मदद करने में बहुत काम आएगा।

बता दें कि कार्तिक के अलावा भी कई सेलेब्स असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं कुछ ने लोगों से मदद के लिए आगे आने की अपील की है।

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सलमान खान ने खाने के पैकेट किए डोनेट

सलमान खान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने के पैकेट से लेकर सैनिटरी पैड बांटे हैं। वहीं आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर और अन्य सेलेब्स ने लोगों से मदद के लिए आगे आने को कहा है।

वैसे कार्तिक आर्यन ने ये डोनेशन बिना सोशल मीडिया पर शो ऑफ करके दिया है। उन्होंने खुद इस बारे में नहीं बताया बल्कि मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद फैंस को इस बारे में पता चला है।

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कार्तिक की प्रोफेशनल लाइफ

कार्तिक की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नजर आए थे। इस फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में थीं। हालांकि फिल्म चली नहीं बल्कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। अभी उनके पास 3 फिल्में रिलीज के लिए हैं।

अपकमिंग फिल्में

वह अनुराग बसु की अनटाइटल फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में कार्तिक के साथ श्रीलीला लीड रोल में हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कार्तिक और श्रीलीला का काफी नाम जुड़ा है। ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि ना तो कार्तिक और ना ही श्रीलीला ने इस पर कोई कमेंट किया है। श्रीलीला की यह पहली हिंदी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के जरिए श्रीलीला बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।

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इसके अलावा कार्तिक नागजिला फिल्म में नजर आएंगे जो करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बन रही है। वहीं कबीर खान के साथ भी कार्तिक एक फिल्म लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर ज्यादा अपडेट नहीं है। इससे पहले दोनों ने चंदू चैंपियन में साथ काम किया था। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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