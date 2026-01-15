Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKartik Aaryan Did Not Exit From Karan Johar Artist Agency After Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Failure
करण जौहर की एंजेंसी से क्या बाहर हो गए कार्तिक आर्यन? जानें क्या है पूरा मामला

करण जौहर की एंजेंसी से क्या बाहर हो गए कार्तिक आर्यन? जानें क्या है पूरा मामला

संक्षेप:

कार्तिक आर्यन और करण जौहर कुछ समय पहले साथ आए फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के जरिए। हालांकि यह फिल्म चली नहीं और बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।

Jan 15, 2026 11:24 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कार्तिक आर्यन ने कुछ समय पहले ही धर्मा कोलैब आर्टिस्ट एजेंसी में कोलैब्रेट किया था। लेकिन हाल ही में खबर आ रही थी कि कोलैब्रेशन के 2 महीने बाद ही उन्होंने ये असोसिएशन खत्म कर दिया है। ये सब कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की रिलीज के बाज हुआ है। लेकिन अब नया अपडेट आया है इस मामले पर।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब भी हैं मेंबर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक अब भी डीसीएए के मेंबर हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

अब भी करेंगे करण की फिल्म नागजिला में काम

कार्तिक और करण ने पिछले साल नागजिला फिल्म की अनाउंसमेंट की थी जो एक क्रिएचर कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म को महावीर जैन फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे और फिलहाल फिल्म की तैयारी चल रही है जैसे कि प्लान किया गया था।

कौन-कौन एक्टर हैं इस एजेंसी के मेंबर

कार्तिक ने पिछले साल नवंबर में डीसीएए ज्वाइन किया था। इस मैनेजमेंट एजेंसी से कई एक्टर्स जुड़े हैं जैसे जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, लक्ष्य लालवाणी, सोनम बाजवा, आदित्य रॉय कपूर, इब्राहिम अली खान, रोहित सराफ और हर्षवर्धन राणे।

कार्तिक की अपकमिंग फिल्म

कार्तिक फिलहाल नागजिला की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा उनकी अनुराग बसु के साथ एक रोमांटिक फिल्म भी आने वाली है जो टाइटल को लेकर देरी से तैयार हो रही है। फिल्म में उनके साथ श्रीलीला लीड रोल में होंगी।

ये भी पढ़ें:कार्तिक ने मजबूरी में किया था यह काम, बताया- 'पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास'

इसके अलावा कार्तिक की फिल्म कैप्टन इंडिया भी आएगी जिसे शिमित अमिन डायरेक्ट कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
kartik aaryan karan johar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।