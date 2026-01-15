करण जौहर की एंजेंसी से क्या बाहर हो गए कार्तिक आर्यन? जानें क्या है पूरा मामला
कार्तिक आर्यन और करण जौहर कुछ समय पहले साथ आए फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी के जरिए। हालांकि यह फिल्म चली नहीं और बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।
कार्तिक आर्यन ने कुछ समय पहले ही धर्मा कोलैब आर्टिस्ट एजेंसी में कोलैब्रेट किया था। लेकिन हाल ही में खबर आ रही थी कि कोलैब्रेशन के 2 महीने बाद ही उन्होंने ये असोसिएशन खत्म कर दिया है। ये सब कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की रिलीज के बाज हुआ है। लेकिन अब नया अपडेट आया है इस मामले पर।
अब भी हैं मेंबर
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक अब भी डीसीएए के मेंबर हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
अब भी करेंगे करण की फिल्म नागजिला में काम
कार्तिक और करण ने पिछले साल नागजिला फिल्म की अनाउंसमेंट की थी जो एक क्रिएचर कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म को महावीर जैन फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे और फिलहाल फिल्म की तैयारी चल रही है जैसे कि प्लान किया गया था।
कौन-कौन एक्टर हैं इस एजेंसी के मेंबर
कार्तिक ने पिछले साल नवंबर में डीसीएए ज्वाइन किया था। इस मैनेजमेंट एजेंसी से कई एक्टर्स जुड़े हैं जैसे जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, लक्ष्य लालवाणी, सोनम बाजवा, आदित्य रॉय कपूर, इब्राहिम अली खान, रोहित सराफ और हर्षवर्धन राणे।
कार्तिक की अपकमिंग फिल्म
कार्तिक फिलहाल नागजिला की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा उनकी अनुराग बसु के साथ एक रोमांटिक फिल्म भी आने वाली है जो टाइटल को लेकर देरी से तैयार हो रही है। फिल्म में उनके साथ श्रीलीला लीड रोल में होंगी।
इसके अलावा कार्तिक की फिल्म कैप्टन इंडिया भी आएगी जिसे शिमित अमिन डायरेक्ट कर रहे हैं।
Sushmeeta Semwal
