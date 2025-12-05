Hindustan Hindi News
कार्तिक आर्यन की बहन की शादी का प्यारा वीडियो लीक; तेरा यार हूं पर किया डांस, कृतिका बोलीं- बस..

कार्तिक आर्यन की बहन की शादी का प्यारा वीडियो लीक; तेरा यार हूं पर किया डांस, कृतिका बोलीं- बस..

संक्षेप:

Kartik Aaryan Sister Wedding: कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। ग्वॉलियर में हुए इस वेडिंग सेलिब्रेशन से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोनों भाई-बहन तेरा यार हूं में पर नाच रहे हैं।

Dec 05, 2025 01:19 pm IST
कार्तिक आर्यन की बहन डॉक्टर कीकी, शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी वेडिंग सेरिमनीज के फोटोज और वीडियोज वायरल थे। हल्दी में कार्तिक आर्यन ने खूब रंग जमाया। कार्तिक की बहन कृतिका ने 4 दिसंबर को तेजस्वी कुमार सिंह से ग्वालियर में शादी की है। उनके पति एयरफोर्स पायलट हैं। कृतिका की शादी ग्वालियर में हुई है। सिटी के एक पेज से पर कृतिका की जयमाल सेरिमनी का प्यारा वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें कार्तिक अपनी बहन के साथ 'तेरा यार हूं मैं' पर डांस कर रहे हैं। तभी कृतिका बोलती हैं, 'बस'।

करीबियों के बीच हुई शादी

Ourgwalior नाम के पेज ने वीडियो के साथ क्लिप लगाया है। इसमें लिखा है, बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी अटेंड करने ग्वालियर पहुंचे। शादी टाइट सिक्योरिटी र प्रिवसी के बीच ताज ऊषा किरण पैलेस में हुई थी। सेलिब्रेशन में सिर्फ करीबी लोग और रिश्तेदार थे। शादी में कार्तिक मजे से अपनी बहन और फैमिली मेंबर्स के साथ डांस करते दिखे। सोर्स के मुताबिक, उन्होंने भाई की सारी ट्रडिशनल जिम्मेदारियां निभाईं।

पेस्टल लहंगे में प्यारी लगीं कृतिका

वीडियो में कार्तिक की बहन पेस्टल कलर का लहंगा पहने डांस करती दिख रही हैं। वह अपने भाई के गाने तेरा यार हूं में डांस कर रही हैं। कार्तिक भी साथ डांस कर रहे हैं। फिर कृतिका बोलती हैं, बस। मंडप में उनके होने वाले पति इंतजार करते दिखते हैं। जिस पैलेस में कृतिका की शादी हुई है वो 144 साल पुराना है। इसे महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने 1880 में बनवाया था।

कार्तिक की बहन से क्यूट बॉन्डिंग

कार्तिक की बहन कृतिका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। दोनों भाई-बहन के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इंस्टाग्राम पर दोनों के कई ऐसे वीडियोज हैं। कार्तिक एक पुराने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनका और बहन का रिश्ता टॉम ऐंड जेरी जैसा है।

