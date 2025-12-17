Hindustan Hindi News
KBC पर पहुंचे कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन से पूछ लिया ये निजी सवाल, एक्टर बोले-पागल हो क्या

संक्षेप:

कौन बनेगा करोड़पति पर पहुंचे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे थे। इस दौरान एक्टर्स ने होस्ट अमिताभ बच्चन से उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके बाद कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया।

Dec 17, 2025 10:59 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति टीवी के सबसे पॉपुलर शोज़ में से एक है। एक्टर हॉट सीट पर बैठने वाले कंटेस्टेंट से मुश्किल सवाल करते देखे गए हैं। लेकिन इस बार अमिताभ से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछ लिए गए जिसके बाद अमिताभ अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कौन बनेगा करोड़पति के नए एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म को प्रोमोट करने आए हैं। इस दौरान कार्तिक ने अमिताभ को कोरियन हार्ट बनाना सिखाया और इसके साथ ही जया बच्चन से जुड़े सवाल पूछ लिए।

कार्तिक ने अमिताभ बच्चन से पूछे निजी सवाल

कौन बनेगा करोड़पति का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कार्तिक और अनन्या हॉट सीट पर बैठते हुए होस्ट अमिताभ से ही सवाल कर बैठते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्तिक, अमिताभ को कोरियन दिल बनाना सिखाते हैं। एक्टर आगे बिग बी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी जया बच्चन से छुपते हुए कुछ खाया है। इसके जवाब में अमिताभ मुस्कुरा देते हैं। आगे कार्तिक पूछते हैं, 'सर आपके फोन का पासवर्ड जया बच्चन को पता है?' इसके जवाब में ऑडियंस के साथ एक्टर भी हंस पड़ते हैं। अमिताभ अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं 'पागल हो क्या। हम बता देंगे उनको।' आगे अनन्या भी अमिताभ बच्चन से आज की जनरेशन के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में पूछती हैं। एक्टर ऐसे अलग और नए शब्दों की सुनकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन कार्तिक और अनन्या के आने से शो का माहौल बदल जाता है। ऑडियंस को हर बात पर हंसते हुए देखा जा सकता है।

फिल्म हो रही है रिलीज

बता दें, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को प्रोमोट करने पहुंचे थे। ये फिल्म अगले हफ्ते 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। धुरंधर की धमाकेदार कमाई के बीच कार्तिक और अनन्या की रोमांटिक, कॉमेडिय फिल्म टिक पाती है या नहीं, ये देखने का इंतजार हो रहा है।

