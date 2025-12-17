KBC पर पहुंचे कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन से पूछ लिया ये निजी सवाल, एक्टर बोले-पागल हो क्या

अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति टीवी के सबसे पॉपुलर शोज़ में से एक है। एक्टर हॉट सीट पर बैठने वाले कंटेस्टेंट से मुश्किल सवाल करते देखे गए हैं। लेकिन इस बार अमिताभ से उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछ लिए गए जिसके बाद अमिताभ अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कौन बनेगा करोड़पति के नए एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म को प्रोमोट करने आए हैं। इस दौरान कार्तिक ने अमिताभ को कोरियन हार्ट बनाना सिखाया और इसके साथ ही जया बच्चन से जुड़े सवाल पूछ लिए।

कार्तिक ने अमिताभ बच्चन से पूछे निजी सवाल

कौन बनेगा करोड़पति का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कार्तिक और अनन्या हॉट सीट पर बैठते हुए होस्ट अमिताभ से ही सवाल कर बैठते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार्तिक, अमिताभ को कोरियन दिल बनाना सिखाते हैं। एक्टर आगे बिग बी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी जया बच्चन से छुपते हुए कुछ खाया है। इसके जवाब में अमिताभ मुस्कुरा देते हैं। आगे कार्तिक पूछते हैं, 'सर आपके फोन का पासवर्ड जया बच्चन को पता है?' इसके जवाब में ऑडियंस के साथ एक्टर भी हंस पड़ते हैं। अमिताभ अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं 'पागल हो क्या। हम बता देंगे उनको।' आगे अनन्या भी अमिताभ बच्चन से आज की जनरेशन के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बारे में पूछती हैं। एक्टर ऐसे अलग और नए शब्दों की सुनकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन कार्तिक और अनन्या के आने से शो का माहौल बदल जाता है। ऑडियंस को हर बात पर हंसते हुए देखा जा सकता है।