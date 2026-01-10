गोवा के एक ही होटल में रुके थे कार्तिक आर्यन और मिस्ट्री गर्ल करीना, सामने आया सच!
बीते दिनों कार्तिक अपनी गोवा वेकेशन की तस्वीरों को लेकर काफी सुर्खियों में आए थे। इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने दावा किया था कि वो गोवा में 18 साल की यूके की रहने वाली करीना कुबिलियूट संग हैं। हालांकि, करीना ने एक्टर की उनकी गर्लफ्रेंड होने से इनकार किया है।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में का कार्तिक और अनन्या पांडे की की रोमांटिक जोड़ी को काफी पसंद किया है। कार्तिक प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनका नाम अक्सर किसी न किसी हसीना संग जुड़ता रहता है। वहीं, बीते दिनों कार्तिक अपनी गोवा वेकेशन की तस्वीरों को लेकर काफी सुर्खियों में आए थे। इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने दावा किया था कि वो गोवा में 18 साल की यूके की रहने वाली करीना कुबिलियूट संग हैं। हालांकि, इन खबरों के सामने आने के बाद करीना ने एक्टर की उनकी गर्लफ्रेंड होने से इनकार किया है। वहीं, कार्तिक इस बारे में चुप हैं। हालांकि, एक सोर्स ने बताया है कि दोनों अपनी वायरल छुट्टियों के दौरान एक ही होटल में थे।
गोवा के एक ही होटल में रुके थे कार्तिक-करीना
दरअसल, एक सोर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, 'हां, कार्तिक और विदेशी मिस्ट्री गर्ल गोवा के एक ही होटल में एक ही समय पर रुके थे, दोनों अलग-अलग कमरों में रुके थे।' वहीं, रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जिस होटल में ये दोनों रुके थे, वहां के स्टाफ ने इस बात की पुष्टि भी की है। बता दें कि फिलहाल कार्तिक आर्यन इन खबरों पर पूरी तरह से शांत हैं। उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है।
करीना ने डेटिंग की खबरों पर किया था रिएक्ट
कार्तिक आर्यन संग चल रही अफेयर की खबरों के बीच करीना ने हाल ही में रिएक्ट किया था। करीना ने लिखा था, 'मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं लुईस भाई। चुप रहो।' इसी के साथ इन अफवाहों पर विराम लग गया है कि कार्तिक और करीना रिलेशनशिप में हैं। कार्तिक आर्यन का नाम इससे पहले सारा अली खान, जाह्नवी कपूर, नुसरत भरूचा और अनन्या पांडे के साथ जुड़ चुका है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।