कार्तिक-अनन्या की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा…' की OTT रिलीज डेट आई सामने, अभी थिएटर पर भी नहीं आई मूवी

संक्षेप: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैंतेरा तू मेरी’ की थिएटर रिलीज से पहले OTT पर आने की जानकारी सामने आ गई है। जानिए कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म।

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म इस हफ्ते क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। धुरंधर के धमाके के बीच ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है। ये देखना मजेदार होगा। दोनों एक्टर्स इस समय फिल्म को सफल बनाने के लिए जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच फिल्म के इंतजार में बैठे फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। फिल्म की OTT रिलीज की जानकारी सामने आ गई है।

OTT रिलीज डेट एक रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक और अनन्या की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को आने वाले दिनों में अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा। शुरुआत में फिल्म को रेंट करके देखा जा सकेगा और फिर बाद में प्लेटफार्म पर फ्री में देखी जा सकेगी। थिएटर रिलीज के 6 हफ्तों बाद फिल्म OTT प्लेटफार्म पर पहुंचती है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिल्म 5 फरवरी से अमेज़न प्राइम वीडियो पर रेंट की जा सकेगी। बाद में यानी 19 फरवरी से इस फिल्म को फ्री में देखा जा सकता है। कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को समीर विध्वंस ने डायरेक्ट किया है। समीर इससे पहले कार्तिक और कियारा अडवानी के साथ फिल्म सत्यप्रेम की कथा भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं।





धुरंधर के धमाके आगे टिक पाएगी फिल्म?