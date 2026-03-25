कांतारा मिमिक्री विवाद: रणवीर सिंह मांगेंगे माफी, दाखिल करेंगे हलफनामा
रणवीर सिंह पिछले साल कंतारा फिल्म के किरदार की मिमिक्री करने पर काफी विवाद में रहे थे। इस मामले पर हाल ही में सुनवाई हुई और जानें कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा।
रणवीर सिंह कुछ दिनों पहले तब विवाद में आए थे जब उन्होंने ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के उनके रोल की मिमिक्री की थी और देवी को भूत बताया था। इस मामले में अब रणवीर सिंह ने 24 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि वह 'कांतारा' के सीन की नकल करने के लिए माफी मांगेगे और उसके लिए एफिडेविट (हलफनामा) फाइल करेंगे।
दरअसल, कोर्ट ने रणवीर कीउस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने पिछले साल गोवा सरकार द्वारा आयोजित 56वें आईएफआई फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के एक किरदार की नकल करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
शिकायतकर्ता के वकील बोले रणवीर ने मांगी दिखावटी माफी
रणवीर पर ऋषभ शेट्टी की भूमिका की नकल करने और देवता को 'महिला भूत' कहने का आरोप है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत मेथल ने जस्टिस एम नागप्रसन्ना को कहा कि रणवीर द्वारा मांगी गई माफी एक दिखावटी माफी थी।
रणवीर के वकील ने क्या कहा
मेथल ने कहा कि रणवीर की माफी दिल से मांगी माफी नहीं थी क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट कर माफी मांगी थी जिसे उनके मैनेजर चलाते हैं। इस स्टेज पर रणवीर के सीनियर वकील साजन ने कहा कि हम अदालत के सामने एफिडेविट सब्मिट करेंगे।’
वहीं मेथल ने कहा, ‘अगर रणवीर ने बोलकर भगवान को भूत कहा है तो उन्हें बोलकर ही माफी मांगनी होगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि आपको पछतावा है क्योंकि गलती हुई है। उन्हें माफी मांगनी होगी।’
मेथल ने कहा कि उन्हें कोर्ट में आने दीजिए लॉर्डशिप। वहीं रणवीर के वकील ने कहा, मैं कोर्ट के सामने क्षमा याचना करने की औपचारिकता पूरी करूंगा। आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं चामुंडी देवी मंदिर भी जाऊंगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को लिस्ट कर दिया है।
रणवीर की धुरंधर 2 की सक्सेस
बता दें कि इन सब विवाद के बीच रणवीर धुरंधर 2 की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस मूवी ने मंगलवार को 56.55 करोड़ कमाए थे। फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।
फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन भी हैं। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर पवन कल्याण की मूवी उस्ताद भगत सिंह के साथ टक्कर थी और इस टक्कर में धुरंधर 2 ने ही बाजी अपने नाम कर ली है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।