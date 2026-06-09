कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है…, रील्स में वायरल होने वाला ये गाना किस फिल्म का है? औरत नहीं, आदमी ने गाया है
Karma Song: क्या आपने ये गाना सुना है? ‘कर्मा’ सुनकर कहीं आपको भी ये तो नहीं लगा कि ये किसी फीमेल सिंगर ने गाया है? इसे फीमेल सिंगर ने नहीं, मेल सिंगर ने गाया है।
अगर आप इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो आपने 'कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है...' गाना जरूर सुना होगा। लोग इस गाने का इस्तेमाल अवराध से जुड़ी खबर या इंसाफ वाले पोस्ट में कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये गाना असल में किस फिल्म का है? नहीं! आइए हम आपको बताते हैं।
किस फिल्म का गाना है ये?
यह वायरल ट्रैक साल 2025 में आई कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कंतारा: चैप्टर' का है। इस गाने को सुनने के बाद आपको यही लगता होगा न की ये ाना किसी फीमेल सिंगर ने गाया है। लेकिन ये सच नहीं है। इस गाने को मेल सिंगर ने गाया है।
क्या है इस गाने के सिंगर का नाम?
इस गाने को बेंगलुरु के मशहूर संगीतकार और सिंगर वेंकी डी.सी. ने गाया है। वेंकी डी.सी. सिर्फ एक गायक नहीं हैं, बल्कि वे एक जाने-माने तबला वादक, मल्टी-इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिक कंपोजर और ऑडियो इंजीनियर भी हैं। दरअसल, वेंकी डी.सी. ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बकायदा ट्रेनिंग ली है। यही वजह है कि उनकी आवाज में वो गहराई और रूहानियत है जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं।
क्यों वायरल हो रहा है ये गाना?
इस गाने के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसके गहरे बोल संगीत हैं।
कर्म की कोख ही
जन्म का द्वार है
यही संसार का सार है
सुख की न ये धरा
ये मंझधार है
यही संसार का सार है
करनी की गागर का खेल कैसा
के पाप धुले, पश्चताप न धुले
देह की, चादर, साफ करे
और कालिख तू मन की ढका है रे
नैनों को, मूंड के, पाप करे
पर खुले नैन भगवान रखता है रे
कभी कोई मृग, लुभाए कभी चंदन
करता फिरे तू, परछाइयों से दंगल
हवा में चाहे तू लाख जलाए
दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले
जिस दोस्त, वो तेरा, जनम लिखे
हमारे दोस्त ही वो आखिरी घड़ियां लिखे
खेल ये, जो कोई, भांप गया,
उसको ही वो उजला ज़रिया दिखे
जीवन ये तेरा, दुःख भरा कोई बंधन
मरन भला है, तन जले जैसे चंदन
दुख के सागर का खेल ऐसा
के आंसू तले, पर विलाप ना तले
यहां सुनिए पूरा गाना
'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में
साल 2020 में 'कांतारा' आई थी। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 408 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं साल 2025 में इसका प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' आया था। 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 852 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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