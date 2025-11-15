Hindustan Hindi News
Karisma Kapoors daughter Samaira told the court that she has not paid her university fees for two months
करिश्मा की बेटी समायरा ने कोर्ट में बताया-2 महीने से नहीं भरी गई यूनिवर्सिटी की फीस, जज ने कही ये बात

करिश्मा की बेटी समायरा ने कोर्ट में बताया-2 महीने से नहीं भरी गई यूनिवर्सिटी की फीस, जज ने कही ये बात

संक्षेप: करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर की यूनिवर्सिटी फीस पिछले दो महीनों से नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ऐसे मुद्दे उनकी कोर्ट में लाने से मना किया है। वहीं प्रिय सचदेव ने इन आरोपों को गलत बताया।

Sat, 15 Nov 2025 09:18 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिजनेसमैन संजय कपूर की डेथ के बाद उनकी वसीयत को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने वसीयत में से अपना हिस्सा मांगते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाल में करिश्मा की बेटी ने कोर्ट को बताया कि उनकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और पिछले दो महीनों से यूनिवर्सिटी को फीस नहीं दी गई है। हालांकि, प्रिया संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने इन आरोपों को गलत बताया है।

करिश्मा की बेटी की फीस नहीं भरी गई है

शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उस अंतरिम रोक आवेदन पर सुनवाई की, जिसे करिश्मा कपूर के बच्चों ने दायर किया है। इस आवेदन में उन्होंने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति बेचने या निपटाने से रोकने की मांग की है। करिश्मा के बच्चों की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने दावा किया कि समायरा, जो अमेरिका में पढ़ रही हैं उनकी यूनिवर्सिटी फीस दो महीनों से जमा नहीं की गई है। उन्होंने कहा, “बच्चों की संपत्ति डिफेंडेंट नंबर 1 (प्रिया कपूर) के पास है, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में पढ़ने वाली बेटी की दो महीनों की फीस नहीं मिली है।” उन्होंने यह भी कहा कि शादी के बाद के समझौते के अनुसार संजय पर बच्चों की शिक्षा और जीवनयापन के खर्च की जिम्मेदारी थी।

जज ने कहा मेलोड्रामैटिक मत बनाओ

इसी बीच, प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए भेजे गए सभी खर्च प्रिया ने समय पर चुका दिए हैं। इस पर न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों को ऐसी बातों को कोर्ट में न लाने की सलाह दी और वकील शायल त्रेहान को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों को सही तरीके से संभाला जाए। उन्होंने कहा, “मैं इस पर 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना चाहती। यह मुद्दा दोबारा मेरे कोर्ट में नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यह सुनवाई मेलोड्रामैटिक बने। मैं यह ज़िम्मेदारी आप पर डाल रही हूं। यह मुद्दा फिर नहीं उठना चाहिए।” इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

संजय कपूर का निधन

करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की डेथ 12 जून को लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनकी डेथ के बाद करिश्मा के दोनों बच्चों समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर के खिलाफ मामला दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रिया ने संजय की वसीयत में जालसाजी की है। उनका कहना है कि संजय ने उन्हें अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी का आश्वासन दिया था, लेकिन अंतिम वसीयत में उनका हिस्सा नहीं है। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यह विवाद फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है।

