karisma kapoor talks about her difficult days while outdoor shooting, used to changes in shops मैडम को लू जाना है… करिश्मा कपूर ने बताया यूनिट के लोग बनाते थे मजाक, दूसरों के घरों में करती थीं कपड़े चेंज
मैडम को लू जाना है… करिश्मा कपूर ने बताया यूनिट के लोग बनाते थे मजाक, दूसरों के घरों में करती थीं कपड़े चेंज

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने फिल्म शूटिंग के दौरान के स्ट्रगल के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया जब वाशरूम जाना होता था तो यूनिट के लोग उनपर हंसा करते थे। दूसरों के घरों में बदले कपड़े। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 10:14 AM
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर रहा जब बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का राज चलता था। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में औरे शानदार किरदार दिए। छोटी उम्र में ही फिल्मों में आने वाली करिश्मा की जर्नी आसान नहीं थीं। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी उन्होंने खुद की पहचान के लिए स्ट्रगल किया। एक्ट्रेस ने अपने करियर के शुरुआती दौर के बारे में बात करते हुए बताया कि जब एक्ट्रेस के लिए कोई सुविधाएं नहीं थीं और उन्हें वाशरूम जाना होता था तो यूनिट के लोग मजाक बनाया करते थे।

मैडम लू जा रही हैं’

करिश्मा कपूर ने हाल में एक लेडीज स्टडी ग्रुप इवेंट में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी की ममुश्किलों के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहा “आज कल के एक्टर तीन शेफ और कई वैनिटी वैन लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे लिए तो साफ वॉशरूम मिल जाना ही लक्ज़री होता था। हम कपड़े झाड़ियों के पीछे बदलते थे। अगर किसी को वॉशरूम जाना होता तो पूरी यूनिट कहती थी ‘मैडम लू जा रही हैं।’ हमने वो दिन देखे हैं।”

दूसरों के घरों में बदलते थे कपड़े

करिश्मा ने आगे कहा कि कई बार शूटिंग के दौरान उन्हें रोडसाइड दुकानों या किसी के घर जाकर कपड़े बदलने पड़ते थे। उन्होंने बताया “आज 35–35 ट्रेलर सेट पर खड़े रहते हैं, लेकिन तब हम किसी से दरवाज़ा खटखटा कर कहते थे कि कपड़े बदलने हैं। वहां से लेकर अब तक का सफर यकीन करना मुश्किल है।”

नई टेक्नोलॉजी

सिर्फ सेटअप ही नहीं, बल्कि टेक्नॉलजी में हुए बदलाव को भी करिश्मा ने याद किया। उन्होंने कहा “हमने ऐसी फिल्में कीं जिनमें सिर्फ डबिंग होती थी। पहली बार मैंने मॉनिटर पर खुद को दिल तो पागल है के ‘डांस ऑफ एन्वी’ गाने के दौरान देखा था। उससे पहले फिल्म का रिज़ल्ट हमें 70mm स्क्रीन पर रिलीज़ होने के बाद ही पता चलता था।”

कमबैक का इंतजार

बता दें, करिश्मा अब फिल्मों से दूर अपने दोनों बच्चों की परवरिश में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ साल पहले फिल्मों में वापसी की थी लेकिन फ्लॉप रही। एकाध वेब सीरीज और शोज में उन्हें पिछले सालों में देखा गया है। उम्मीद है करिश्मा अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने फिर से जबरदस्त कमबैक करेंगी।

