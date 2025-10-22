माधुरी का नाम सुनते ही कई एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म करने से कर दिया था मना, करिश्मा ने किया था खुलासा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKarisma Kapoor revealed in old interview that no actress wanted to share screen with Madhuri Dixit in Dil Toh Pagal Hai
Wed, 22 Oct 2025 09:46 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
90 के दशक की बात है। यश चोपड़ा एक रोमांटिक फिल्म बना रहे थे। उन्हें उस फिल्म के लिए दो एक्ट्रेसेस चाहिए थीं। उन्होंने माधुरी दीक्षित को फिल्म के लिए साइन कर लिया था और वह दूसरी एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। हालांकि, जैसे ही दूसरी एक्ट्रेसेस को ये पता चलता था कि फिल्म में माधुरी हैं वे फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने से पहले ही फिल्म रिजेक्ट कर देती थीं। इस बात का खुलासा खुद करिश्मा कपूर ने किया था।

दरअसल, यश चोपड़ा को उस फिल्म में दोनों एक्ट्रेसेस के बीच डांस कॉम्पिटिशन दिखाना था और कोई भी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ डांस कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहती थीं इसलिए वे फिल्म करने से मना कर रही थीं।

ऐसे में यश चोपड़ा ने करिश्मा कपूर को दोबारा कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने करिश्मा कपूर से कहा कि कम से कम स्क्रिप्ट तो सुन लो। करिश्मा मान गईं। उन्होंने और उनकी मम्मा ने स्क्रिप्ट सुनी। स्क्रिप्ट सुनने के बाद करिश्मा की मां ने उन्हें समझाया, "डांस कॉम्पिटिशन से डरो मत, सोचो ये कितना बड़ा मौका है।" मां की ये बात सुनने के बाद करिश्मा ने हां कर दी।

फिल्म सिनेमाघरों में आई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म का नाम ‘दिल तो पागल है’ है। इस फिल्म में माधुरी और करिश्मा के साथ अक्षय कुमार और शाहरुख खान भी थे। शाहरुख खान लीड रोल में थे और अक्षय कुमार का फिल्म में कैमियो था।

Madhuri Dixit karisma kapoor

