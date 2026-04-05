फेरों से पहले इस वजह से बेहोश हो गई थीं नीतू कपूर, घबरा गया था कपूर परिवार, करिश्मा ने बताया किस्सा
करिश्मा ने हाल ही में अपनी चाची यानी दिग्गज एक्ट्रेस नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है। करिश्मा ने बताया कि वो किस वजह से नीतू कपूर अपनी शादी में बेहोश हो गई थीं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने 90s की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। करिश्मा ने अपने अमाने में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। एक्ट्रेस ने शाहरुख से लेकर सलमान खान जैसे कई बड़े स्टार्स संग काम किया। प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा करिश्मा कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। फिर चाहे वो उनकी लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ। ऐसे में अब करिश्मा ने हाल ही में अपनी चाची यानी दिग्गज एक्ट्रेस नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है।
इस वजह से हुई थीं 'बेहोश'
दरअसल, हाल ही में करिश्मा कपूर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के 'गोल्डन जुबली' एपिसोड में खास मेहमानों के तौर पर नजर आईं। इस दौरान करिश्मा ने कई मजेदार किस्से शेयर किए। करिश्मा ने बताया, 'एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि इतने सारे स्टार्स और इतनी भीड़ के बीच नीतू आंटी अपनी शादी में बेहोश हो गई थीं। सब बहुत डर गए थे।' ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने वहां इतने सारे सितारों और इतनी ज्यादा भीड़ को एक साथ देखा था।
हम उनके अनुशासन की बहुत तारीफ करते हैं
करिश्मा ने आगे कहा, 'उनका एक छोटा सा टिफिन बॉक्स हर जगह उनके साथ जाता है। वह बिरयानी जैसी चीजें भी नहीं खातीं। हम हमेशा उन्हें इस बात पर छेड़ते हैं, लेकिन सच कहूं तो हम उनकी फिटनेस और इस उम्र में भी उनके अनुशासन की बहुत तारीफ करते हैं।'
मैं खुशकिस्मत थी कि उनकी शादी में शामिल हुई
करिश्मा ने कहा, 'मैं एक खास बात बता सकती हूं कि मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे चिंटू अंकल और नीतू आंटी की शादी में शामिल होने का मौका मिला। मैं दुल्हन के पास बैठने की बहुत कोशिश कर रही थी। मुझे याद है कि शादी में इतने सारे सितारे आए थे। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि यह एक पारिवारिक शादी थी और मुझे इतने सारे सितारों को देखने का मौका मिला।'
मैं आज भी उन्हें अपना आदर्श मानती हूं
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे परिवार में इतने सारे दिग्गज हैं कि मैं उन सभी की फैन हूं। मुझे लगता है कि नीतू आंटी की एक बहुत ही खास जगह है क्योंकि उनमें जो चंचलता थी, उनका जो अंदाज था, वह बिल्कुल ही अलग था। बेशक, वह हमारे परिवार के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक हैं और एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें मैं आज भी अपना आदर्श मानती हूं।'
नीतू की आदतों पर बोलीं करिश्मा
करिश्मा ने नीतू कपूर की खाने-पीने की अलग आदतों का खुलासा करते हुए, जो कि कपूर परिवार के पारंपरिक अंदाज से बिल्कुल अलग हैं। करिश्मा ने कहा, 'हमारे कपूर परिवार की एक बहुत ही खास बात है कि यहां सब लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, लेकिन नीतू आंटी बिल्कुल इसके उलट हैं। वह अपने खाने-पीने की आदतों को लेकर बहुत ही ज्यादा सचेत रहती हैं।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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