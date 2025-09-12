Karisma Kapoor lawyer made it clear that she is not fighting for herself Sunjay Kapur inheritance case only for children करिश्मा कपूर खुद के कुछ नहीं चाहिए, एक्ट्रेस के वकील का दावा, कोर्ट में कहा…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडKarisma Kapoor lawyer made it clear that she is not fighting for herself Sunjay Kapur inheritance case only for children

करिश्मा कपूर के वकील ने साफ किया है कि वह ये लड़ाई सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य और उनके कानूनी अधिकारों के लिए लड़ रही हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 04:54 PM
संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रहे हाई-प्रोफाइल केस में बड़ा मोड़ आया है। करिश्मा कपूर की तरफ से कोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि उन्हें खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि उनके दोनों बच्चों को वो हक मिले जो उनका बनता है।

प्रिया सचदेव के दावे

सुनवाई के दौरान संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के वकील ने दावा किया था कि करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए पहले से ही 1,900 करोड़ रुपये वसीयत में रखे गए हैं। लेकिन करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया कि अगर वसीयत असली है तो अब तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों तक सीधे तौर पर संपत्ति की पहुंच नहीं है और सारा कंट्रोल प्रिया के पास है।

"करिश्मा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए"

महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा, “करिश्मा कपूर को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वे सिर्फ चाहती हैं कि बच्चों को वही अधिकार मिलें जो संजय कपूर ने ट्रस्ट डीड और वसीयत में तय किए थे।” उन्होंने यह भी कहा कि पूरी संपत्ति सिर्फ प्रिया सचदेव के पास क्यों जाए? बाकी वारिसों, संजय कपूर की मां, दोनों बच्चे और प्रिया सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।

अगली सुनवाई

कोर्ट ने प्रिया सचदेव को आदेश दिया है कि वे संजय कपूर की सभी संपत्तियों का पूरा ब्योरा पेश करें। अब यह मामला 9 अक्टूबर को फिर से सुना जाएगा।

karisma kapoor

