करिश्मा कपूर खुद के कुछ नहीं चाहिए, एक्ट्रेस के वकील का दावा, कोर्ट में कहा…

करिश्मा कपूर के वकील ने साफ किया है कि वह ये लड़ाई सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य और उनके कानूनी अधिकारों के लिए लड़ रही हैं।

संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रहे हाई-प्रोफाइल केस में बड़ा मोड़ आया है। करिश्मा कपूर की तरफ से कोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि उन्हें खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि उनके दोनों बच्चों को वो हक मिले जो उनका बनता है।

प्रिया सचदेव के दावे सुनवाई के दौरान संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के वकील ने दावा किया था कि करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए पहले से ही 1,900 करोड़ रुपये वसीयत में रखे गए हैं। लेकिन करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया कि अगर वसीयत असली है तो अब तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों तक सीधे तौर पर संपत्ति की पहुंच नहीं है और सारा कंट्रोल प्रिया के पास है।

"करिश्मा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए" महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा, “करिश्मा कपूर को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वे सिर्फ चाहती हैं कि बच्चों को वही अधिकार मिलें जो संजय कपूर ने ट्रस्ट डीड और वसीयत में तय किए थे।” उन्होंने यह भी कहा कि पूरी संपत्ति सिर्फ प्रिया सचदेव के पास क्यों जाए? बाकी वारिसों, संजय कपूर की मां, दोनों बच्चे और प्रिया सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।