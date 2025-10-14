करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट से मांगी मदद, वसीयत में गड़बड़ी का आरोप

करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट से मांगी मदद, वसीयत में गड़बड़ी का आरोप
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बच्चों के मुताबिक उनके पिता की वसीयत में गड़बड़ी देखी गई है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए पिछले कुछ साल काफी मुश्किलों भरे रहे हैं। उनके पिता और बिजनेसमैन संजय कपूर का 12 जून को निधन हो गया, जिसके बाद उनकी लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद में करिश्मा के बच्चे कियान राज कपूर और समायरा कपूर अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ कानूनी लड़ाई में उतर आए हैं। बच्चों की तरफ से दावा किया गया है कि संजय कपूर की वसीयत में उनकी जानबूझकर बेइज्जती की गई और उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरे बॉलीवुड में चर्चा बटोर दी है, करिश्मा के बच्चों ने वसीयत को बताया फर्जी
सौतेली मां के खिलाफ
करिश्मा की तरफ से केस लड़ रहे वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि पेश की गई वसीयत पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। वसीयत में कियान का नाम गलत लिखा गया है और समायरा का पता भी गलत दर्ज है। उन्होंने तर्क दिया कि संजय कपूर का अपने बच्चों के साथ बेहद करीबी रिश्ता था, ऐसे में यह संभव नहीं कि वे उनके नाम या पते जैसी बुनियादी जानकारी गलत दर्ज करें। इससे साफ पता चलता है कि वसीयत किसी और ने तैयार की है, न कि खुद संजय कपूर ने।
प्रिय को फायदा
महेश जेठमलानी ने कोर्ट में यह भी कहा कि वसीयत में एकमात्र लाभार्थी के रूप में प्रिया सचदेव का नाम है, जबकि बाकी परिवार का कहीं जिक्र नहीं है। उनका कहना था, “अगर वसीयत असली होती, तो उसमें बच्चों का नाम जरूर शामिल होता। लेकिन इसमें सब कुछ एकतरफा है, जिससे शक और गहरा हो जाता है।”
करिश्मा कपूर बच्चों के साथ
हालांकि करिश्मा कपूर इस केस में शामिल नहीं हैं, लेकिन वे अपने बच्चों के साथ खड़ी हैं और पूरे मामले में उनका समर्थन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों ने पिता की वसीयत को देखने की मांग की थी, लेकिन प्रिया सचदेव के वकील ने इसे सार्वजनिक करने से इंकार करते हुए सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा।
पूरा विवाद
12 जून 2025 को कारोबारी संजय कपूर का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति पर अधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया। करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उन्हें पूरी तरह से उनके पिता के बिजनेस से अलग कर दिया।
