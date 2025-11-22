Hindustan Hindi News
Karisma Kapoor Children Legal Battle Priya Kapoor Minor Son entry in case
संजय कपूर वसीयत मामले में प्रिया के बेटे की एंट्री, करिश्मा के बच्चों की याचिका पर उठाए सवाल

संक्षेप:

करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर  की मौत के बाद से ही उनकी 30 हजार करोड़ की वसीयत को लेकर विवाद जारी है। अब इस मामले में प्रिया सचदेव के छह साल के बेटे की भी एंट्री हो चुकी है। प्रिया के बेटे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

Sat, 22 Nov 2025 01:44 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
संजय कपूर का निधन इस साल जून के महीने में हुआ था। उनके निधन के बाद से ही उनकी 30 हजार करोड़ की वसीयत को लेकर करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों और संजय की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव के बीच विवाद जारी है। अब इस लीगल बैटल में प्रिया सचदेव के 6 साल के बेटे की भी एंट्री हो चुकी है। प्रिया के बेटे ने करिश्मा के बच्चों द्वारा वसीयत की प्रामाणिकता को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया।

प्रिया के छह साल के बेटे की एंट्री

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रिया सचदेव के बेटे के वकील अखिल सिब्बल ने अपनी याचिका में कहा कि करिश्मा के बच्चों का पूरा केस अटकलों और अनुमानों पर आधारित है। उनका (वकील) कहना है कि 30 जुलाई को वसीयतकर्ता ने जल्दबाजी में वसीयत पढ़ी। एक दस्तावेज को काट दिया और चुनिंदा ढंग से पढ़ा। उस समय, उन्हें तीन बातें पता थीं- तारीख, गवाह, और यह कि उन्हें बाहर रखा गया है

अखिल सिब्बल ने कहा कि 30 जुलाई की मीटिंग के बाद करिश्मा कपूर की बेटी समायरा और नाबालिग बेटे की ओर से वसीयत की कॉपी नहीं मांगी गई और न ही उनकी तरफ से कोई संपर्क किया गया।

30 जून को हुआ था संजय का निधन

संजय कपूर की बात करें तो वो सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। संजय का निधन 30 जून को लंदन में एक पोलो मैच के दौरन हुआ था। संजय और करिश्मा कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी और दोनों ने साल 2016 में अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद संजय ने साल 2017 में प्रिया से शादी रचाई।

