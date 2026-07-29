Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन में होती थी बहुत बहस, फिल्ममेकर बोले- उनके घर पर ही था जब सगाई टूटी

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई टूटने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अब फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने बताया कि जब करिश्मा की सगाई टूटने की खबर उनके घर आई थी, वो उनके घर में ही मौजूद थे। 

Suneel Darshan on Abhishek Bachchan and Karisma Kapoor Relationship
क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई?

करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की रिलेशनशिप और फिर उनकी सगाई टूटने से जुड़े कई किस्से आपने कई बार सुने होंगे। अब फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने बताया कि जब करिश्मा की सगाई टूटी थी, उस वक्त वो उन्हीं के घर पर मौजूद थे। सुनील ने बताया कि वो उस सगाई टूटने के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इसी के साथ सुनील ने उनके रिश्ते को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच काफी बहस होती थी।

इस फिल्म की रिलीज से पहले ही शुरू हो गया था करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता

हिंदी रश से खास बातचीत में सुनील ने कहा कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का प्यार एक रिश्ता- बॉन्ड ऑफ लव (2001 में रिलीज हुई फिल्म) की शूटिंग शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था और वो समय के साथ गहरा होता जा रहा था। जब तक सुनील ने हां मैंने भी प्यार किया फिल्म प्लान की, तब तक ये तय हो चुका था कि दोनों लोग शादी करेंगे।

ये भी पढ़ें:भारी बरसात में भी जारी है शूटिंग, करिश्मा कपूर ने शेयर किया सेट से वीडियो

सुनील दर्शन ने कहा, "एक रिश्ता शुरू होने से पहले दोनों की रिलेशनिशिप शुरू हो गई थी, उनका प्यार गहरा होता जा रहा था। जब तक मैंने हां मैंने भी प्यार किया है कि प्लानिंग की, ये तय हो चुका था कि दोनों शादी करेंगे। वो लोग एक आकर्षक कपल थे- अमिताभ बच्चन का बेटा और राज कपूर की पोती।"

हां मैंने भी प्यार किया है के वक्त तय हो चुकी थी दोनों की शादी

सगाई टूटने वाले दिन करिश्मा कपूर के घर पर ही थे सुनील दर्शन

सुनील दर्शन ने आगे कहा, “संयोग से, मैं करिश्मा कपूर के घर पर ही था जब सगाई टूटी। ये दुर्भाग्य की बात है कि उनकी शादी टूट गई। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई या जो इमोशनल उथल-पुथल मची, उसे कोई पूरी तरह समझ सकता है। इसके बाद वो नए साल के जश्न के लिए बैंगकॉक गईं, और अचानक मैंने सुना कि वो संजय से शादी करने वाली हैं। मुझे वो निर्णय कभी समझ नहीं आया।”

ये भी पढ़ें:करिश्मा कपूर करवाती थीं रवीना के कपड़ों की जासूसी, सालों बाद डिजाइनर ने खोली पोल

सुनील बोले- दोनों की सगाई टूटन के लिए कोई नहीं जिम्मेदार

फिल्ममेकर ने कहा, “लोग बबीता जी को, जया जी, करिश्मा या अभिषेक को जिम्मेदार ठहराते हैं (सगाई टूटने के लिए), लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों को किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। उनका रिश्ता उतार-चढ़ाव वाला था। प्यार अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से होता है, और हर रिश्ता का डायनेमिक अलग होता है। उन दोनों के बीच काफी बहस होती थी।”

2003 में टूटी थी अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई

करिश्मा कपूर और अभिषेक की सगाई साल 2002 में हुई थी। अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने अपना रिश्ता पब्लिक किया था। हालांकि, साल 2003 की शुरुआत में ही दोनों की सगाई टूट गई थी। हालांकि, किसी भी पक्ष की तरफ से सगाई टूटने का कारण नहीं बताया गया था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
karisma kapoor Abhishek Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।