करिश्मा तन्ना 42 की उम्र में बनीं मां, फोटो शेयर कर फैंस को दी खुशखबरी
करिश्मा तन्ना मां बन गई हैं। एक्ट्रेस ने अपने फैंस और दोस्तों को सोशल मीडिया पर अनाउंस करके ये गुड न्यूज दी है। एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है।
करिश्मा तन्ना मां बन गई हैं। एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है। करिश्मा ने पति वरुण के साथ एक पोस्ट शेयर कर सबको ये गुड न्यूज दी है। करिश्मा ने एक बच्चे के पैर की फोटो शेयर की है जिसमें एक टैग लटका है वो यहां आ गया है। इस फोटो के साथ करिश्मा ने लिखा, गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हमारा सबसे बड़ी आशीर्वाद आ गया है 29 जुलाई 2026 को। तुम्हारा स्वागत है दुनिया में। करिश्मा और वरुण।
स्मृति ईरानी से खुशी कपूर तक, सेलेब्स ने दी बधाई
करिश्मा के इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं। स्मृति ईरानी, खुशी कपूर, नेहा धूपिया, अनुष्का रंजन जैसे कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी है और बेबी का स्वागत किया है।
बता दें कि इस पल का करिश्मा को काफी समय से इंतजार था। एक्ट्रेस अपने बेबी बंप के साथ खूब फोटोज शेयर करती रहती थीं।
प्रेग्नेंसी में भी करिश्मा ने रखा फिटनेस का ध्यान
करिश्मा की खास बात यह है कि डिलीवरी से पहले के लास्ट डे तक वह काफी एक्टिव थीं और फिटनेस का पूरा ध्यान रखती थीं। वह रोज जिम जाती थीं और इस दौरान पैपराजी उन्हें कैप्चर भी करते थे।
करिश्मा और वरुण
बता दें कि करिश्मा और वरुण साल 2021 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने फिर 5 फलरी 2022 में शादी की। दोनों की शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा ने कहा था, सच बताऊं तो पहले मैं बच्चा नहीं चाहती थी। मैं श्योर ही नहीं थी कि कभी मैं बेबी प्लान करूंगी की नहीं। मैं सिर्फ काम करना चाहती थी और कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थीं। मेरी लाइफ सिर्फ मेरा पति, मेरा डॉग, मेरी मां और मेरा करियर था। यही मेरे लिए महत्वपूर्ण था।
करिश्मा ने फिर कहा था कि लेकिन अब वह इस जर्नी के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
करिश्मा की प्रोफेशनल लाइफ
करिश्मा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो स्कूप में उन्हें काफी पसंद किया गया था जो नेटफ्लिक्स पर 2023 में आई थी। इस सरीज को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था। इस शो को बेस्ट एशियन टीवी सीरीड का अवॉर्ड भी मिला था एशिया कंटेंट अवॉर्ड्स एंड ग्लोबल ओटीटी अवॉर्ड्स में। स्कूप के बाद करिश्मा, अनन्या पांडे के प्रोजेक्ट कॉल मी बे में भी नजर आई थीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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