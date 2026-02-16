करीना कपूर की हॉरर मूवी जिन्न वेडिंग का लोगों को इंतजार, क्या आपको पता चली ट्रेलर की सच्चाई?

करीना कपूर कुवैत की सिंगर नूरा के रोल में गाना गातीं और जिन्न की शादी की डरावनी कहानी सुनाती कई सोशल मीडिया रील्स में दिख रही हैं। आखिर क्या मामला है और कब आएगी ये फिल्म, जानें सच।

अगर आप अपकमिंग फिल्मों और ट्रेलर्स पर नजर रखते हैं तो करीना कपूर की एक क्लिप पर जरूर नजर पड़ी होगी। इस क्लिप में वह कुवैत की सिंगर नूरा के रोल में दिख रही हैं। फिल्म का नाम है जिन वेडिंग। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसका ट्रेलर भी मिल जाएगा। इंट्रेस्टिंग बात है कि करीना की ऐसी कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। इस हॉरर फिल्म का ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि दर्शक फिल्म की रिलीज डेट सर्च कर रहे हैं। यह फिल्म एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जो कई साल पहले वायरल हो चुकी है। दरअसल यह ट्रेलर फैन मेड है लेकिन लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

क्या है करीना की वायरल क्लिप वायरल ट्रेलर में दिख रहा है कि करीना कपूर अरब की एक सिंगर हैं। वह शादियों में गाती हैं। उन्हें एक असाइनमेंट मिलता है जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। उन्हें एक शादी में गाने का बुलावा मिलता है और जब वह वहां पहुंचती हैं तो कुछ अजीब होता है। पता चलता है कि ये कोई सामान्य शादी नहीं बल्कि जिन्न की शादी है। क्लिप में करीना गाना गाती और जिन की शादी का किस्सा सुनाती दिख रही हैं। कई लोग इसे सच मान रहे हैं जबकि यह ट्रेलर और क्लिप एआई का कमाल है। करीना की ऐसी कोई फिल्म अनाउंस नहीं हुई है हालांकि कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है।







कई साल पहले वायरल हो चुकी कहानी तो कहानी है नूरा अल तक्काह की। कई साल पहले यह ट्विटर और कई सोशल मीडिया पेजज पर वायरल हो चुकी है। कुछ लोग इसके सच होने का दावा भी करते हैं। ट्विटर पर पोस्ट वायरल हो चुके हैं जिन पर दावा किया गया था कि ये नूरा की आपबीती है। इसमें उन्होंने साल 1997 की घटना बताई है, 'मेरा नाम नूरा' है। 25 साल पहले मैं शादियों में बहुत मशहूर गायिका हुआ करती थी। मुझे बहुत अमीर परिवार बुलाते थे और मैं बहुत अमीर हो गई थी। मैंने खूब दौलत-शोहरत कमा ली और एक दिन मेरा और मेरी टीम का वीकऑफ था, तभी फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो एक महिला अजीब सी आवाज में बोली कि उसे बेटी की शादी के लिए सिंगर की जरूरत है। शादी उसी रात होनी थी।





जब वीकऑफ पर आया ऑफर नूरा ने आगे लिखा कि उन्होंने वीकऑफ के चलते मना कर दिया लेकिन वह महिला डबल पैसा देने के लिए तैयार थी। नूरा राजी हो गईं और महिला ने पता बताकर फोन रख दिया। नूरा ने बताया कि वह कार लेकर अपनी टीम के साथ वहां गाने पहुंचीं। नूरा ने बताया था कि रास्ते भर उन्हें अजीब फीलिंग आ रही थी क्योंकि पता बहुत सूनसान जगह पर था।

महिला के पत्थर जैसे गाल नूरा ने बताया वह वहां गईं। उनका स्वागत हुआ। जिस महिला ने फोन किया वह रिसीव करने आई और नूरा के गाल पर किस किया तो उन्होंने नोटिस किया की उसकी स्किन पत्थर जैसी सख्त थी और कपड़े भी अजीब थे।

जब नजारा देख बेहोश हुई सिंगर नूरा और उनका ग्रुप कपड़े बदलकर आया और परफॉर्म करने लगा। कार्यक्रम देर रात शुरू हुआ था। उन्होंने नोटिस किया कि शादी में मेहमान सामान्य नहीं लग रहे थे और वे अजीब तरह से डांस कर रहे थे। वो लोग गाते रहे और मेहमान बिना थके नाचते रहे। उनका डांस अजीब था। तब तक नूरा की टीम की एक लड़की बेहोश हो गई और उनकी टीम का मेल सिंगर एक डायरेक्शन में फटी आंखों से देख रहा था। नूरा ने जब वहां देखा तो डर गईं। जो मेहमान डांस कर रहे थे उनके पैर इंसानों जैसे नहीं बल्कि बकरी के थे।





जब गायब हो गए जिन्न नूरा ने बताया कि वह कांपने लगीं। नूरा समझ गईं कि उन्होंने शो किया या डरे तो ये लोग जिंदा नहीं जाने देंगे। उन्होंने टीम को समझाया कि सब नॉर्मल होने की ऐक्टिंग करते रहें। नूरा ने बताया कि उनमें से एक पूछने आया कि लड़की को क्या हुआ तो नूरा ने कहा कि थकान है। वे लोग उसे रेस्ट रूम में ले गए। लड़की को होश आया तो वह चिल्लाई। इसके बाद नमाज हुई और वो लोग गायब हो गए। नूरा अपनी टीम को लेकर वहां से भाग खड़ी हुईं। बाद में पता चला कि वह घर कई साल से खाली पड़ा था।

वायरल हो चुकी है यह कहानी नूरा की यह स्टोरी कई साल पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब लोगों ने इस पर करीना कपूर की आवाज और विजुअल्स वाला ट्रेलर बना दिया है। कहानी अलग और इंट्रेस्टिंग है। फैन मेड ट्रेलर को असली समझ लोग फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। करीना नूरा के लुक में सुंदर भी दिख रही हैं। इस तरह की किसी फिल्म की घोषणा तो नहीं हुई, अब अगर किसी फिल्ममेकर को आइडिया क्लिक करता है तो क्या पता करीना वाकई नूरा के रोल में आ जाएं।