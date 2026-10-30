करीना कपूर ने शाहिद कपूर की पत्नी से पूछा तीसरे बच्चे को लेकर सवाल, जानें मीरा ने फिर क्या कहा
करीना कपूर खान और मीरा राजपूत साथ में शो व्हट वुमन वॉन्ट में नजर आईं। इस दौरान करीना ने मीरा से काफी बातें की और साथ ही खूब मस्ती की।
करीना कपूर खान शो व्हट वुमन वॉन्ट शो करती हैं। ये एक चैट शो है जहां करीना सेलेब्स को बुलाती हैं और उनसे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सवाल करती हैं। अह शो का एक प्रोमो सामने आया है जहां करीना के साथ शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत नजर आ रही हैं। दोनों के इस एपिसोड को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि करीना, शाहिद की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं और मीरा, शाहिद की वाइफ।
करीना-मीरा की बातचीत
प्रोमो की शुरुआत करीना से होती है जहां वह मीरा से बोलती हैं कि मुझे लगता है सब इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं। इस पर मीरा हंसती हैं। इसके बाद करीना, मीरा से पूछती हैं कि उन्होंने अपने बारे में सबसे फालतू अफवाह कौनसी सुनी है तो इस पर मीरा ने कहा कि मैं और शाहीद एक और बच्चा करने वाले हैं। करीना ने कहा कि हो सकता है शायद...इस पर मीरा ने कहा कि नहीं, उनका हो गया।
मीरा फिर करीना की तारफी करती हैं और वह उन्हें बॉलीवुड स्टार बोलती हैं। इस पर करीना कहती हैं कि वह एक 'बॉलीवुड वाइफ' बनना चाहती हैं।
मीरा ने दी एक खास सलाह
मीरा ने यह भी बताया कि जब उनके कई दोस्त उनसे पूछते हैं कि उनके पति हमेशा उन्हें कुछ न कुछ देने की बात करते रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन को आसान बनाने के लिए उन्हें साल की शुरुआत में ही एक लिस्ट बना लेनी चाहिए।
करीना इस पर हंसती हैं और कहती हैं कि वह इस सलाह को जरूर लेंगी।
करीना की फिल्में
करीना लास्ट फिल्म दायरा में नजर आई हैं। फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है और इसमें करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था।
अब करीना फिल्म किंग में नजर आने वाली हैं। हालांकि इसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस है। किंग में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, राघव जुयाल भी हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें