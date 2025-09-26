ब्रेकअप की वजह से शाहिद-करीना ने 'मिलेंगे मिलेंगे' की शूटिंग से कर दिया था मना, फिर दोनों के लिए बना ये हिट गाना

करीना और शाहिद के ब्रेकअप ने उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था। 'फिदा' और 'जब वी मेट' जैसी फिल्मों में उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था, लेकिन ये जोड़ी 'मिलेंगे मिलेंगे' की शूटिंग के दौरान अलग हो गए थे।

बॉलीवुड में अक्सर स्टार्स के अफेयर और ब्रेकअप की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा ही ब्रेकअप काफी सुर्खियों में आया था और वो था करीना कपूर और शाहिद कपूर का। एक वक्त बी-टाउन में दोनों के प्यार के काफी चर्चे थे। करीना और शाहिद के ब्रेकअप ने उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था। 'फिदा' और 'जब वी मेट' जैसी फिल्मों में उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था, लेकिन ये जोड़ी 'मिलेंगे मिलेंगे' की शूटिंग के दौरान अलग हो गए थे। यही नहीं दोनों ने एक-साथ फिल्म करने से भी मना कर दिया था। इसके बाद उनकी दोनों को करीब लाने के लिए ये गाना बनाया गया था। आइए जानते हैं कौन सा था वो गाना?

कभी-कभी, गाने रियल लाइफ को हिट करते हैं दरअसल, फेमस गीतकार समीर अंजान ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में करीना कपूर और शाहिद कपूर के ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की। समीर ने बताया कि कैसे उनके ज्यादातर गाने सीधे आत्मा से निकले हैं और इसलिए वे आत्मा को छू लेते हैं। उन्होंने कहा, 'जो काम जहां से किया जाता है वहीं असर करता है। अगर रूह से किया है तो रूह पे असर करेगा। अगर दिमाग से किया है तो वहीं तक आकर रह जाएगा।' समीर ने आगे ये भी बताया कि कैसे कभी-कभी, गाने रियल लाइफ की स्थितियों से बनाए जाते हैं और इसलिए वो इतना असर करते हैं।