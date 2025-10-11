kareena kapoor reveals son taimur doesnt want to be an actor, he asked for rohit sharma and virat kohli number करीना कपूर के बेटे तैमूर को चाहिए विराट कोहली-रोहित शर्मा का नंबर? नहीं बनना एक्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
करीना कपूर के बेटे तैमूर को चाहिए विराट कोहली-रोहित शर्मा का नंबर? नहीं बनना एक्टर

करीना कपूर ने हाल में बताया कि उनके बेटे तैमूर अली खान को फिल्मों और एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बल्कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों में रूचि रखना पसंद करते हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 03:44 PM
बॉलीवुड के पावर कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान पैदा होने के बाद से ही खबरों में बने हुए हैं। पहले उनकी क्यूट तस्वीरें खबरों में रहीं और अब उनके सवाल। ऐसा भी कहा जा रहा था कि करीना और सैफ के दोनों बेटे भी पेरेंट्स की तरह फिल्मों में करियर बना सकते हैं। लेकिन हाल में एक्ट्रेस ने साफ कर दिया कि तैमूर को एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है। बल्कि वो तो क्रिकेटर में रूचि रखते हैं।

तैमूर को नहीं करनी एक्टिंग

करीना कपूर ने अपनी ननद सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया कि तैमूर को एक्टिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। करीना ने कहा, “टिम को ड्रामा या एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए लिस्ट आती है, मैं पूछती हूं – ‘इस बार ड्रामा करना है?’ तो वो साफ कह देता है, ‘नहीं।’ मैंने कहा, ‘एक बार ट्राय तो करो।’ तो बोला, ‘नहीं मम्मा, मुझे मज़ा नहीं आता।’ मैंने भी कभी जबरदस्ती नहीं की।”

विराट कोहली-रोहित शर्मा का चाहिए नंबर

करीना ने आगे बताया कि तैमूर का झुकाव खेलों और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की तरफ ज्यादा है। उन्होंने कहा, “एक बार उसने मुझसे कहा कि उसे कुकिंग क्लास जॉइन करनी है क्योंकि उसके पापा को कुकिंग पसंद है। वो कभी एक्टर्स से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। बल्कि हमेशा पूछता है, ‘क्या आप रोहित शर्मा की फ्रेंड हैं? क्या आप विराट कोहली को मैसेज कर सकती हैं? उनके बैट के लिए पूछो न!’ फिर वो पूछता है, ‘क्या आपके पास लियोनेल मेसी का नंबर है?’ और मैं उसे कहती हूं, ‘नहीं बेटा, मेरे पास नहीं है।’”

करीना की शादी

करीना और सैफ ने साल 2012 में शादी की थी। 2016 में उनका पहला बेटा तैमूर हुआ और 2021 में दूसरे बेटे जहांगीर का जन्म हुआ। कपल अक्सर अपने बच्चों के साथ स्कूल इवेंट्स में नज़र आता है। हालांकि, करीना के मुताबिक तैमूर का दिल एक्टिंग में नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स में बसता है।

