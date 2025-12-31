करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ फोटो शेयर कर लिखा, हम बैठकर ये सोच रहे थे कि…

संक्षेप: Kareena Kapoor New Year Post: करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ फोटो पोस्ट की है। उन्होंने साल 2025 में हुई घटनाओं को याद किया और साल 2026 का स्वागत किया है।

साल 2025 के खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया कि साल 2025 उनके लिए मुश्किलभरा साल रहा। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद भी दिया जिन्होंने इस मुश्किल साल में उनका साथ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह साल 2026 में क्या चाहती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

करीना ने लिखा… करीना ने सैफ के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, “हम बैठकर ये सोच रहे थे कि हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं... हम इतनी दूर तक आ गए हैं। साल 2025 हमारे, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किलभरा साल रहा है... लेकिन हम हर मुश्किल में साथ रहे। हम बहुत रोए, हमने प्रार्थना की और अब हम यहां हैं... 2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का स्वभाव निडर होता है, प्यार से सब जीता जा सकता है और बच्चे हमारी सोच से ज्यादा बहादुर होते हैं…।”

‘2026 में कदम रख रहे हैं’ उन्होंने आगे लिखा, “हम अपने फैंस, अपने दोस्तों और उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे और हमारा साथ देते रहे... सबसे ज्यादा शुक्रिया भगवान का। हम 2026 में अपने अंदर एक नई एनर्जी, बहुत ज्यादा आभार, पॉजिटिविटी और फिल्मों के लिए एक कभी न खत्म होने वाले जुनून के साथ कदम रख रहे हैं... जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं चार दी कला। सभी को नया साल मुबारक...।”