करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ फोटो शेयर कर लिखा, हम बैठकर ये सोच रहे थे कि…
Kareena Kapoor New Year Post: करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ फोटो पोस्ट की है। उन्होंने साल 2025 में हुई घटनाओं को याद किया और साल 2026 का स्वागत किया है।
साल 2025 के खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर बताया कि साल 2025 उनके लिए मुश्किलभरा साल रहा। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद भी दिया जिन्होंने इस मुश्किल साल में उनका साथ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह साल 2026 में क्या चाहती हैं।
करीना ने लिखा…
करीना ने सैफ के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, “हम बैठकर ये सोच रहे थे कि हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं... हम इतनी दूर तक आ गए हैं। साल 2025 हमारे, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किलभरा साल रहा है... लेकिन हम हर मुश्किल में साथ रहे। हम बहुत रोए, हमने प्रार्थना की और अब हम यहां हैं... 2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का स्वभाव निडर होता है, प्यार से सब जीता जा सकता है और बच्चे हमारी सोच से ज्यादा बहादुर होते हैं…।”
‘2026 में कदम रख रहे हैं’
उन्होंने आगे लिखा, “हम अपने फैंस, अपने दोस्तों और उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे और हमारा साथ देते रहे... सबसे ज्यादा शुक्रिया भगवान का। हम 2026 में अपने अंदर एक नई एनर्जी, बहुत ज्यादा आभार, पॉजिटिविटी और फिल्मों के लिए एक कभी न खत्म होने वाले जुनून के साथ कदम रख रहे हैं... जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं चार दी कला। सभी को नया साल मुबारक...।”
सैफ पर अटैक और करिश्मा के एक्स हस्बैंड की डेथ
सैफ पर 16 जनवरी की सुबह मुंबई के बांद्रा में उनके घर पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनकी स्पाइनल और प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। वहीं जून में करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई थी जिसके बाद से वह कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।