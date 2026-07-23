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करीना बोलीं छात्रों को सुनना हमारी जिम्मेदारी, राघव ने बताया Gen Z से बातचीत क्यों जरूरी?

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन को लेकर राघव जुयाल और एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी-अपनी राय रखी। दोनों ही सेलेब्स ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। राघव ने कहा कि वो मेरे आनेवाले बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो मैं कैसे उनका सपोर्ट न करूं।

Raghav Juyal and Kareena Kapoor on Students' Protest
करीना कपूर और राघव जुयाल

कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन अब बड़ा होता जा रहा है। सेलेब्स भी अब खुलकर छात्रों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। छात्रों के सपोर्ट में बोलने वालों में करीना कपूर और राघव जुयाल का भी नाम जुड़ गया है। राघुव जुयाल ने कहा कि छात्र उनके आनेवाले बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे इसका सपोर्ट न करें। वहीं, करीना कपूर ने कहा कि वो लोग कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो ही कल हैं।

छात्रों के समर्थन में बोले राघव जुयाल

राघव जुयाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। jaipur_graphers के पेज पर शेयर किए इस वीडियो में राघव से कहा जाता है कि वो पहले कॉकरोच हैं। तो वो कॉकरोच प्रोटेस्ट पर क्या बोलना चाहेंगे। इसपर एक दूसरे शख्स ने कहा कि वो क्रॉकरोक्ज हैं। पहले तो राघव ने मजाक करते हुए कहा वो क्रॉकरोक्ज है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद राघव कहते हैं- जो बच्चे वहां पर हैं वो मेरे आनेवाले बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मैं कैसे उन्हें न सपोर्ट करूं। ये जेन जी बहुत अलग है। ये लोग समय से बहुत आगे हैं। इनसे बात करिए अगर आप एक बेहतर समाज चाहते हैं।

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करीना कपूर ने लिखा प्रोटेस्ट के समर्थन में पोस्ट

वहीं, करीना कपूर ने भी एक लंबा पोस्ट लिखकर स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा- मैं कुछ दिन से इस चीज को लेकर बैठी हूं, लेकिन मैं और ज्यादा इसे लेकर नहीं बैठ सकती।इतने सारे जवान लोगों की आवाजें जो कह रही हैं कि उन्हें सुना जाना चाहिए, उसे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है…नजरअंदाज किया भी नहीं जाना चाहिए।

शिक्षा तभी काम करती है जब बच्चे उसमें विश्वास दिखाएं: करीना कपूर

करीना कपूर ने आगे लिखा- हम सबको पता है कि एक बच्चे के लिए शिक्षा क्या मायने रखती है। ये उन्हें कॉन्फिडेंस देती है। उन्हें आशा देती है। ये परिवारों को सबूत देता है कि कल आज से बेहतर हो सकता है। लेकिन शिक्षा तभी काम करती है जब बच्चे उसमें विश्वास दिखाते हैं। और वो उस वक्त इसमें विश्वास दिखाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी ईमानदारी, हार्डवर्क और मेरिट कोई मायने ही नहीं रखती है।

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करीना ने आगे लिखा- किसी भी बच्चे को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या उनकी मेहनत काफी है? वो एक ऐसा सिस्टम डिजर्व करते हैं, जहां मैरिट असली हो, मेहनत को रिवार्ड किया जाए। वो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं।

करीना बोलीं- बच्चों को सुनना हमारी जिम्मेदारी

उन्होंने लिखा- जब एक पूरी जनरेशन अपने फ्यूचर के बारे में एक आवाज में बोलती है, तो उन्हें सुनना सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है जो हम उनके लिए करें। उन्हें सुनना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे हमें बहुत करीब से देख रहे हैं, जैसे हम उन्हें देखते हैं। करीना ने कहा कि बच्चे कल के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो ही कल हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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